Gobernador pide a legisladores evitar aumento de 30% en tarifas de MetroCard

NUEVA YORK.- A pesar de que los legisladores estatales le dieron la espalda a la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA), en la audiencia presupuestaria del 30 de enero, el gobernador Andrew Cuomo pidió a la legislatura que apruebe las Tarifas de Congestión para evitar un aumento del 30 por ciento en las tarifas de la MetroCard.

Cuomo incluyó las Tarifas de Congestión en su presupuesto ejecutivo de 2020, pero el Senador estatal Hohn Liu, y otros legisladores, indicaron que no habían suficientes detalles sobre la propuesta para tomar una decisión, sobre si aprobar o no, el plan para crear un flujo constante de ingresos y rescatar al tambaleante transporte público de la ciudad.

Las Tarifas de Congestión es un concepto de la economía de mercado que se refiere a la utilización del mecanismo de precios con el propósito de cobrar a los usuarios las externalidades negativas generadas por la demanda en las horas pico, cuando la oferta disponible de un bien público es insuficiente para satisfacer esa demanda.

“Nos presentamos en la audiencia presupuestaria de este año esperando escuchar algunos detalles sobre lo que haría este plan de Tarifas de Congestión, ¿Cuánto se le cobraría a las personas?, ¿Cuánto espera realmente recibir en ingresos la MTA? y ¿De cuánta congestión nos liberaremos?”, señaló Liu después de una audiencia.

“Ciertamente, esperaba que la MTA nos lo dijera, no pensé que tendríamos que estar allí durante cinco horas preguntando a la MTA, pregunta tras pregunta, y no obteniendo ninguna respuesta. Esto es probablemente lo peor que hemos visto de la MTA. La agencia sólo nos dice “Sólo confíen en la MTA”. Odio decirlo, pero las últimas personas en la tierra que deberían están diciendo al público ‘confíen en nosotros’ es la MTA”, manifestó Liu.

Liu estuvo acompañado por los senadores estatales Toby Stavisky y Leory Comrie, así como por los asambleístas Daniel Rosenthal y David Weprin, quienes dijero que no solo sus constituyentes son los que menos servicios de la MTA tienen, sino que son los que pagarán más.

Pero, dado que se estima que entre el 2 y el 5 por ciento de los residentes de Queens asumirán la carga de pagar peaje de hasta 11 dólares para ingresar a Manhattan por debajo de la calle 60, Cuomo argumentó que el 25 por ciento de los automovilistas que viajan a la ciudad provienen de fuera del estado o del condado de Westchester.

“La MTA ha estado plagada de disfunciones organizativas y desinversiones durante décadas, y necesitamos una mejor administración y más dinero para revertirlo”, comentó Cuomo.

“La Tarifa de Congestión es la única opción lógica y realista para financiar las necesidades de capital de la MTA, y una persona debe tener la autoridad para tomar decisiones, contratar, despedir y reorganizar. Pido que la Legislatura emita su voto sobre la opción real: aprobar las Tarifas de Congestión o aumentos de tarifa y peajes del 30 por ciento. Es “A” o “B”, porque no hay “C”. Si el público entiende la elección crítica que están haciendo sus funcionarios electos, prevalecerá la Tarifa de Congestión”, precisó el Gobernador.

La MTA ha estado buscando ingresos confiables desde que Cuomo anunció un estado de emergencia para los trenes de la ciudad en junio del 2017, y mientras que el alcalde Bill de Blasio defendió un impuesto a los neoyorquinos más ricos que representan el 1 por ciento, el Gobernador ha sido persistente a favor de la Tarifa de Congestión.

Después de que el presidente de Transporte de la ciudad de Nueva York, Andy Byford, fuera designado, el plan Avance Rápido (Fast Forward) fue lanzado para modernizar el transporte de la ciudad en 15 años, pero se ha proyectado que costará 40 mil millones de dólares, finalizaron las autoridades.