Gobernador firma ley de licencia médica familiar pagada

HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont, acompañado por legisladores, dueños de pequeñas empresas y familias trabajadoras, celebró una ceremonia para firmar una ley que promulgará un programa de licencia familiar y médica pagada en Connecticut.

Cuando comience el programa el 1º de enero de 2022, los trabajadores de Connecticut obtendrán acceso a los beneficios necesarios que les permitirán tomarse un tiempo libre para cuidar de su propia salud, un recién nacido o un familiar enfermo.

“El apoyo a las familias trabajadoras de nuestro Estado fortalecerá nuestra posición económica y hará de Connecticut un lugar más sólido para vivir, trabajar y hacer negocios”, declaró Lamont.

“Adoptar este programa significa que los trabajadores que necesitan tomarse un tiempo para tener un nuevo bebé o recuperarse de una enfermedad no son castigados financieramente, y las empresas no se arriesgan a perder buenos trabajadores durante esas emergencias. Independientemente de si una entidad pública o privada administra este programa, no habrá motivo de lucro para negar a cualquier solicitante. Sabemos que las familias trabajadoras son la columna vertebral de nuestro Estado. Si no son financieramente estables, Connecticut nunca lo será”, agregó el Gobernador.

Si bien la mayoría de los otros países modernos en todo el mundo tienen algún tipo de programa de licencia médica y familiar pagada, los Estados Unidos no lo tiene a nivel federal.

Solo el 13 por ciento de los trabajadores del sector privado en los Estados Unidos tienen acceso a permisos familiares con sueldo, y el 25 por ciento de las madres de los Estados Unidos regresan al trabajo dentro de las dos semanas posteriores al parto.

Connecticut se une a California, el Distrito de Columbia, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York, Rhode Island y Washington como estados con los programas de licencia familiar y de licencia médica pagada.

Los empleados de Connecticut serán elegibles para hasta 12 semanas de licencia familiar y médica pagada. Como en el caso de las leyes de licencia médica y familiar no pagada de larga data a nivel estatal y federal, los empleados necesitarán que su médico certifique que requieren una licencia familiar o médica.

Si un empleado experimenta una condición de salud grave relacionada con el embarazo que resulta en incapacidad, entonces el empleado sería elegible por hasta 14 semanas.

Los empleados de Connecticut podrán usar un permiso familiar y médico con pago por cinco razones para cuidar a un nuevo niño (nacimiento, adopción o crianza), atención a familiares con afección grave, cuidado de la propia condición de salud grave, exigencia de calificación derivada de que un miembro de la familia esté en servicio activo y servir como donante de órganos o de médula ósea.

A partir del 1º de enero de 2022, el beneficio semanal para los empleados de Connecticut será el 95 por ciento de 40 veces el salario mínimo y el 60 por ciento sobre las ganancias superiores al salario mínimo.

El beneficio máximo semanal no puede exceder 60 veces el salario mínimo, que es el equivalente a 780 dólares en un salario mínimo de $13 y de 840 dólares en un salario mínimo de $14 y 900 dólares en un salario mínimo de $15.

En Connecticut, las vacaciones pagadas se aplicarán a los empleadores del sector privado con uno o más empleados. Los empleados por cuenta propia y los propietarios únicos tienen la posibilidad de optar por participar en el programa.

Además, los empleados del gobierno local y estatal no sindicalizados están cubiertos. Los trabajadores públicos sindicalizados tendrán la capacidad de negociar colectivamente y quedar cubiertos.

En Connecticut, tanto la licencia por discapacidad personal como la licencia de cuidado familiar serán financiadas únicamente por el empleado. La tasa de retención es de 0.5 (la mitad de uno) por ciento sobre las ganancias hasta la base salarial de la Seguridad Social.