Gobernador exige que padres sean tomados en cuenta en plan de reapertura de escuelas

“No me importa lo que diga cualquier burócrata, confío en los padres más que en nadie”, expresó al cuestionar los planes presentados por varios distritos en el Estado

NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo criticó, el lunes pasado, los planes presentados por los distritos escolares de todo el Estado por no involucrar a los padres en las conversaciones sobre la reapertura de las escuelas este otoño.

La máxima autoridad del Estado no se refirió en específico al plan presentado el pasado fin de semana por el alcalde Bill de Blasio de la Ciudad de Nueva York, aunque ambos han discrepado de forma constante sobre el manejo de la crisis de salud.

Cuomo precisó que no ha leído el plan de la Ciudad, pero cuestionó a todo los distritos escolares del Estado por no comunicarse con los padres para trazar las estrategias más confiables.

El gobernador señaló que alguno planes son “indescifrables” o poco específicos en cuanto a las precauciones para evitar la propagación del coronavirus.

“No me importa lo que diga cualquier burócrata, confío en los padres más que en nadie”, expresó.

“No me importa si el distrito escolar afirma que reabrirá, si no tienen un buen plan para reabrir, entonces no asistirán los niños ni maestros. No habrá reapertura, es lanzar palabras al viento”, agregó el funcionario.

Cuomo declaró que espera tomar una decisión esta semana sobre si reabrirá las escuelas en septiembre.

El plan de reapertura escolar de la Ciudad de Nueva York establece una tasa de coronavirus positiva del 3 por ciento como el umbral para mantener las escuelas abiertas o cerradas en los cinco condados.

Además, detalla el cierre de las escuelas en casos positivos y el cambio al aprendizaje remoto si dos estudiantes o el personal en diferentes aulas contraen la enfermedad.

Pero Cuomo y los funcionarios de educación estatales se refirieron al plan más como un esbozo que como una serie de estrategias bien planteadas.

Pero De Blasio rechazó las críticas de Cuomo.

“Proporcionamos al Estado una hoja de ruta muy clara y seguiremos proporcionando mucha más información adicional”, agregó el Alcalde.

“Debe recordar que tenemos mil 800 escuelas. Por lo tanto, proporcionaremos planes para cada una. Y sé que paso a paso continuaremos mejorando este plan”, precisó DeBlasio.

Los planes deben enlistar detalles precisos sobre las estrategias de prueba y otras situaciones sobre las que un padre podría tener dudas, aseguró Cuomo.

“Pero si no tienen los detalles de cada escuela, entonces no tienen un plan, porque ¿Cómo puede un padre tomar una decisión? Y es la Ciudad de Nueva York, ya saben, no es cualquier distrito escolar”, finalizó Cuomo.