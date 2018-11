Foro sobre licencias de conducir para indocumentados

WHITE PLAINS.- La lucha por las licencias de conducir para los inmigrantes indocumentados en el estado de Nueva York vuelve con más fuerza en el condado de Westchester.

Para continuar con la campaña, la coalición de organizaciones Green Light New York – Driving Together convoca a la comunidad de Westchester a un foro comunitario que se llevará a cabo el lunes 3 de diciembre, de 7:00 a 8:00 de la noche, en la Biblioteca Pública de White Plains, en 100 Martine Avenue.

De acuerdo con los organizadores, el foro tiene como propósito dar a conocer a la comunidad la importancia de que el ansiado documento sea aprobado por la legislatura del estado de Nueva York sin importar el estatus migratorio de las personas.

Los promotores indicaron que en el foro se explicará a los asistentes sobre lo importante que es estar informados sobre los requisitos a cumplir para obtener el documento, entre ellos, que todos los conductores deben prepararse para aprobar el examen de ruta, conocer las reglas de tráfico, registrar su vehículo, inspeccionar su carro, y asegurarlo.

Los expertos expresaron que existen muchas posibilidades que el proyecto de ley sea aprobado en Albany, ya que más de la mitad de los legisladores, que son demócratas, no se aponen a la propuesta, al considerar que se trata de un asunto de seguridad pública, así como de un mayor control en las carreteras.

El gobernador Andrew Cuomo adelantó que si el proyecto es aprobado en Albany y llega a su escritorio lo firmaría sin dudarlo, ya que declaró estar de acuerdo con el otorgamiento de las licencias de conducir para los indocumentados.

En caso de el documento sea aprobado y firmado en ley por Cuomo, el mismo no otorgará el derecho al voto a los inmigrantes indocumentados, sin embargo, permitirá a los “sin papeles” que viven en el estado de Nueva York, la oportunidad de presentar sus solicitudes para obtener la licencia de Conducir.

Unos 12 estados en el país, incluyendo Connecticut y Washington DC, ya han aprobado las licencias de conducir para los indocumentados.

El foro comunitario contará con la asistencia de la Senadora estatal Shelley Mayer, el asambleísta Steven Otis, el ejecutivo del Condado, George Latimer; el Viceejecutivo de Westchester, Ken Jenkins; el Comisionado de la policía del Condado, Thomas Gleason, así como el jefe de la policía de Ossining, Kevin Sylvester; la alcaldesa de Ossining, Victoria Gearity, y Carola Otero Bracco, directora ejecutiva de Neighbors Link de Westchester.

Los promotores enfatizaron que la Green Light New York – Driving Together de Nueva York pretenden que el Estado apruebe el proyecto ley que otorgue la licencia para conducir a todos los inmigrantes sin ver su estatus migratorio.

Precisó que se formó una coalición amplia y se dividió por regiones, en Westchester y se han tenido logros importantes en las ciudades del Valle de Hudson, donde las alcaldías dieron el apoyo a la campaña.

Se calcula que son unas 300 mil personas en Nueva York serían las que accederían a las licencias para conducir, pero se estima que son mucho más y los más beneficiados son los que viven en las zonas rurales, en los condados donde no hay movilización pública, finalizaron los defensores.