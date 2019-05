Fondos para ayudar a familias de bajos ingresos con costos de energía en verano

WHITE PLAINS.- El gobernador Andrew Cuomo anunció que hay 6 millones de dólares disponibles para ayudar a las personas que sufren graves problemas de salud, que se ven agravados por el calor extremo, al no poder comprar un aire acondicionado.

Las personas pueden solicitar asistencia en persona a través del Home Energy Assistance Program (HEAP) en el Departamento de Servicios Sociales de Condado de Westchester a partir del viernes 3 de mayo.

“Los meses de verano pueden provocar un calor extremo, lo que pone en riesgo a las familias más vulnerables. Animo a cualquier persona con una condición médica que empeora con las altas temperaturas a que solicite la ayuda ahora, para que puedan estar seguros y cómodos en sus hogares”, declaró Cuomo.

La New York State Office of Temporary and Disability Assistance, que supervisa el programa, ha asignado 6 millones de dólares en fondos federales para proporcionar una unidad de aire acondicionado o ventilador a los hogares elegibles.

El verano pasado, se asignaron 5.5 millones de dólares y un total de casi 8 mil hogares recibieron asistencia de refrigeración, en comparación con los 3 millones y 4 mil hogares en 2017.

Para calificar, los solicitantes deben cumplir con los criterios de elegibilidad del HEAP y las pautas de ingresos existentes, que varían según el tamaño de la familia, y tener al menos un miembro de la familia que padece una condición médica documentada exacerbada por el calor extremo.

Por ejemplo, una familia de cuatro personas puede ganar hasta 55 mil 178 dólares por año, o 4 mil 598 dólares por mes, y aun así calificar para asistencia.

La asistencia se proporcionará por orden de llegada. Los departamentos de servicios sociales del condado de Westchester aceptarán solicitudes hasta el 30 de agosto o hasta que se agoten los fondos.

La representante federal de Nueva York, Nita Lowey, que representa a Westchester, declaró que “a medida que entramos en los meses más cálidos del año, es crucial que cuidemos a las personas cuyas condiciones médicas empeoren por el calor. Nadie debería estar sin la asistencia que salva vidas porque no pueden costearlo. Es por eso que, como Presidenta del Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, me enorgullece que el reciente proyecto de ley de gastos del Año Fiscal 2020 para el Low-Income Home Energy Assistance Program (LIHEAP) proporcionaría 3.8 mil millones de dólares para este programa para salvar vidas, un aumento de 150 millones de la financiación actual”.

Para solicitar la ayuda, pueden ingresar a la web otda.ny.gov/programs/heap/contacts/default.asp?county=Westchester#result.