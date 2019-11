Fondos federales para ayudar a estudiantes de bajos ingresos a entrar a la universidad

HARTFORD.- El gobernador Ned Lamont anunció que Connecticut está recibiendo una subvención de 25.8 millones de dólares, para los próximos siete años, de los Gaining Early Awareness and Readiness for Undergraduate Programs (GEAR UP) del Departamento de Educación de los Estados Unidos.

De acuerdo con Lamont, los fondos ayudarán al Estado en sus esfuerzos para aumentar el número de estudiantes de bajos ingresos a ingresar y tener éxito en la educación superior.

La financiación permitirá que tres colegios comunitarios de Connecticut colaboren con los distritos escolares locales para implementar y llevar a cabo el proyecto. Las alianzas locales incluyen el Manchester Community College con las escuelas públicas de East Hartford; el Naugatuck Valley Community College con las escuelas públicas de Waterbury, y el Middlesex Community College con las escuelas públicas de Meriden.

“Nuestros colegios comunitarios desempeñan un papel fundamental en equipar a nuestros jóvenes con las habilidades que necesitan para tener éxito en la economía del siglo XXI”, declaró Lamont.

“Son los motores que impulsan la calidad de la fuerza laboral de Connecticut y debemos asegurarnos de que todos nuestros jóvenes no sólo puedan acceder a estas oportunidades para sus carreras, sino que también estén preparados para el éxito una vez que estén inscritos. Esta asociación entre los distritos escolares locales y los colegios comunitarios de Connecticut ayudará a lograr ese objetivo al ayudar a los estudiantes desde una edad temprana a prepararse para los rigores de una educación universitaria. Por extensión, fortalecerá nuestras comunidades y nuestra economía”, agregó el Gobernador.

A través de estas alianzas locales, los estudiantes de áreas de alta necesidad de Connecticut a partir del séptimo grado recibirán actividades tempranas de concientización y apoyo universitario como tutoría, preparación académica, educación financiera y becas universitarias para mejorar el acceso a la educación superior para personas de bajos ingresos y minoritarias. y estudiantes desfavorecidos de primera generación y sus familias.

Por su parte, los senadores federales Richard Blumenthal y Chris Murphy, así como los representantes de Connecticut en Washington DC, John Larson y Jahana Hayes manifestaron conjuntamente que “como resultado de esta subvención GEAR UP, más de nuestros estudiantes de bajos ingresos de Connecticut podrán alcanzar y tener éxito en la universidad. Es fundamental que continuemos trabajando para garantizar que todos los estudiantes de Connecticut, independientemente de sus ingresos, reciban el apoyo temprano que los prepara para la universidad y la carrera”.

La financiación se otorgó a los Connecticut State Colleges and Universities (CSCU), que administrarán la financiación y supervisarán las alianzas.

“El programa GEAR UP es una forma muy efectiva de ayudar a preparar a los potenciales estudiantes universitarios de primera generación para tener éxito en el aula y desarrollar las habilidades para la transición a una carrera significativa”, expresó el presidente de los CSCU, Mark Ojakian.

“Estamos orgullosos de trabajar de la mano con los distritos escolares locales para ayudar a los estudiantes a alcanzar su verdadero potencial”, agregó el funcionario.

En 2012, Connecticut recibió una subvención GEAR UP de siete años y 31.5 millones de dólares.

Bajo el programa, Connecticut vio un progreso constante en la preparación de estudiantes de bajos ingresos y desatendidos para el éxito académico a través de la escuela secundaria y la inscripción exitosa en la educación postsecundaria.

Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes de East Hartford High School considerados como “preparados para la universidad” según el Departamento de Educación de Connecticut en base a sus puntajes SAT, aumentó de 41.6 por ciento en 2017 a 45.1 por ciento en 2018, finalizaron las autoridades.