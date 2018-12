FBI advierte sobre nueva estafa de “La Mula”

NORWALK.- Después de entrevistar a 300 personas que se convirtieron en money mules (mulas de dinero), el FBI ha constatado varios ejemplos de cómo operan los delincuentes para tender trampas, y los compartió con la comunidad como parte de una campaña para combatir estos delitos.

Una “mula” no es solo el que traslada drogas a cambio de dinero, para a su vez beneficiar a narcotraficantes, o quien se traga una bolsita de cocaína para entrarla a otro país de manera ilegal, con consecuencias nefastas.

Los delincuentes también pueden usar las redes sociales o un sitio en internet de citas románticas para ganarse la confianza de una persona. Le piden que reciba en su cuenta de banco una transferencia de dinero y que luego mueva esta suma hacia otra cuenta de banco de un desconocido. A veces le dicen que puede quedarse con una parte del dinero trasferido.

Además, las presentan como “oportunidades” de trabajo. Le indican que cree un negocio y abra una cuenta de banco, para entonces transferir el dinero. Nunca se reúnen en persona y siempre dan las instrucciones desde un email, que no pertenece a una institución, explicaron las autoridades.

“Las ‘mulas de dinero’ son necesarias para trasladar dinero robado de un país a otro, evitando el escrutinio de los bancos”, señaló el agente especial James Abbott, de la Unidad de Fraude Bancario, Lavado de Dinero y Embargo del FBI.

Asimismo, la campaña del FBI contra este tipo de “mulas”, que generalmente operan a través de internet, señala que el dinero que tratan de transferir en muchos casos es producto del tráfico de drogas y de personas.

La mayoría de las personas que participan en estas transacciones están enteradas de que son ilegales y aun así son cómplices. Otras, sin embargo, aceptan estas transferencias de dinero sin saber exactamente de qué se trata.

El FBI señala, que aunque las personas aleguen que no lo sabían de todas formas están cometiendo un delito.

CÓMO PROTEGERSE

Una compañía legítima nunca le va a pedir que utilice su cuenta de banco para transferir dinero. Por lo tanto, no acepte una oferta de trabajo que le pida hacer esto.

Nunca le dé su información financiera a alguien que no conoce o en quien no confía, especialmente si lo conoció en internet.

Si recibe este tipo de proposición, alerte a la policía o al FBI. No responda el mensaje ni haga click en ningún link sospechoso. Busque información sobre las compañías, empresas o individuos con los que va a trabajar.