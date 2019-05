Exigen escuelas totalmente financiadas en celebración de 1º de mayo

BRIDGEPORT.- En la ciudad más grande del Estado, las comunidades de color, los trabajadores y los inmigrantes hicieron un llamado de acción a la Ciudad, al exigir escuelas totalmente financiadas, terminar con el exceso de la vigilancia policial y fortalecer las políticas que permiten a las comunidades no solo sobrevivir, sino también prosperar.

Los manifestantes, que incluyeron miembros de Make the Road CT, Bridgeport Generation NOW, Fairfield Standing United y CT Students for a Dream, se reunieron en el McLevy Green, donde escucharon a los padres de familia hablar sobre la necesidad de separar a la policía local de la agenda federal del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Luego marcharon al Ayuntamiento, cantando “La gente unida, nunca se dividirá”.

En el Ayuntamiento, la multitud escuchó a los estudiantes y a los padres de familia sobre la importancia de las escuelas totalmente financiadas para nuestras comunidades.

Flor Huerta, estudiante de la Bassick High School y líder de jóvenes de Make the Road, declaró que “quiero que la ciudad de Bridgeport sepa que notamos cuando nuestra educación y nuestro futuro no son una prioridad para nuestra ciudad. Y cada día cuando tenemos que caminar por calles e intersecciones inseguras, cuando no tenemos acceso al transporte en autobús para llegar a la escuela a tiempo”

La joven agregó que “Nos reunimos aquí porque sabemos que importamos y que los jóvenes tienen el poder. Eso es lo que hemos demostrado al agregar con éxito el lenguaje del MasterPlan que refleja lo que queremos ver en nuestra ciudad. Ahora es el momento de que la Ciudad actúe, exigimos que trabaje con Greater Bridgeport Transit (GBT) para apoyar el transporte de los estudiantes, la construcción de la reparación de aceras y calles y que prioricen las rutas a pie de los estudiantes”.

Por su parte, Minerva, de “Madres en Acción” de Make The Road CT, señaló que “Bridgeport es la ciudad más grande de Connecticut y una ciudad de mayoría minoritaria que fue construida por los trabajadores. Pero en Bridgeport, nuestras comunidades negras y de color son las que más sufren cuando nuestras escuelas cuentan con pocos fondos y recursos”.

Apuntó que “como padres, estamos cansados ​​de la falta de inversión y de desinversión activa en las escuelas y la educación de nuestros hijos. Es por eso que estamos exigiendo un aumento de 16 millones de dólares al Concejo Municipal de Bridgeport para el presupuesto operativo del Distrito Escolar. Esta cantidad representa lo que nuestras escuelas necesitan para detener los servicios de corte. Es hora de que el Concejo Municipal dé un paso adelante y dé más dinero al distrito, para que nuestros estudiantes dejen de quedarse atrás y puedan prosperar. Los estudiantes de Bridgeport merecen algo mejor”.