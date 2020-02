Ex novio se declara culpable de secuestro de hispana encontrada muerta en maleta

NEW ROCHELLE.- Un año después de que el cuerpo de una mujer hispana de Westchester fue encontrado muerto, metido en una maleta roja en el bosque de Greenwich, el ex novio de la víctima se declaró culpable de secuestro que resultó en su muerte.

Valerie Reyes, de 24 años, fue encontrada muerta en la mañana del 5 de febrero de 2019, justo al lado de la Glenville Road, en Greenwich, por un empleado de la cuadrilla de carreteras.

Javier DaSilva-Rojas, de 25 años, se declaró culpable del cargo en la Corte de White Plains y se espera que sea sentenciado a al menos 30 años de prisión.

Reyes, que vivía en New Rochelle, había sido reportada como desaparecida por su familia.

La policía de New Rochelle había publicado volantes y divulgado información a los medios mientras buscaban a la joven desaparecida.

Una vez que se descubrió su cuerpo, el rápido trabajo de los investigadores, que incluyó el examen de múltiples escenas del crimen, cientos de horas de imágenes de vigilancia y numerosas entrevistas de posibles testigos, condujo al arresto de DaSilva-Rojas.

Según una denuncia penal presentada después de su arresto, DaSilva-Rojas, también le dijo a la policía de New Rochelle, parcialmente en español e inglés, que el martes 29 de enero de 2019, los dos tuvieron relaciones sexuales en su casa y, en algún momento, Reyes cayó al suelo y se golpeó la cabeza.

Dijo que luego la ató y la metió en la maleta antes de colocarla en su automóvil, que se alquiló a través de un servicio de uso compartido de automóviles bajo su nombre.

Luego se deshizo de su cuerpo, lo que resultó en la muerte de la víctima, de acuerdo con la denuncia.

Las autoridades no tienen claro cuándo murió Reyes, antes o después de ser puesta en la maleta.

“Aunque se ha hecho justicia, nos entristece la pérdida de Valerie y esperamos sinceramente que su familia encuentre la paz y una sensación de cierre de esta tragedia”, manifestó la policía de Greenwich.

DaSilva-Rojas está programado para ser sentenciado en Westchester el 21 de mayo.