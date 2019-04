Estudiantes hispanos, los más propensos a ser arrestados en las escuelas

Según el informe, los jóvenes hispanos en las escuelas tienen seis veces más probabilidades de ser arrestados en un centro educativo con un oficial de recursos escolares, que en una escuela que no tenga uno

NEW HAVEN.- Los estudiantes hispanos tienen seis veces más probabilidades de ser arrestados en una escuela con un oficial de recursos escolares, que en una escuela que no tenga uno, según un estudio publicado esta semana por el grupo de defensa sin fines de lucro Connecticut Voices for Children.

La investigación, basada en el año escolar 2015-2016, mostró que si bien los estudiantes de todas las razas son más propensos a ser arrestados en una escuela con oficiales de recursos escolares que en las que no lo tienen, los hispanos son particularmente afectados.

“Si bien muchas escuelas recurren a los oficiales de recursos escolares para mejorar la seguridad escolar y los resultados educativos, estos hallazgos son una evidencia preocupante de que su presencia puede contribuir a una mayor disciplina por delitos menores y tasas de arresto mucho mayores para los estudiantes latinos”, declaró Camara Stokes Hudson, miembro de política asociada de Connecticut Voices for Children.

“Necesitamos asegurarnos de que la presencia de los oficiales de recursos escolares no conduzca a una disciplina innecesaria o exacerbe las desigualdades existentes en nuestro sistema educativo”, agregó

Al preguntarle por qué la disparidad entre los estudiantes latinos podría ser tan alta, Hudson comentó: “ese es un punto que requiere más investigación. No tenemos una respuesta directa para eso”.

Sin embargo, notó que muchos estudiantes latinos también son de raza negra, pero pueden identificarse como latinos solamente.

El estudio consideró datos de un poco más de mil escuelas de Connecticut, desde la escuela primaria hasta la secundaria, y concluyó que si bien la presencia de los agentes de policía no parece contribuir a un clima escolar más seguro ni mejorar los resultados académicos, puede contribuir a un mayor número de estudiantes latinos arrestados o referidos a la policía.

El estudio encontró que el 24 por ciento de las escuelas tenía oficiales de recursos escolares y observó que la cantidad de escuelas con oficiales de policía aumentó en un 29 por ciento entre 2012, cuando ocurrió la tragedia en la Sandy Hook Elementary School, y en 2015-2016.

Hudson dijo que las escuelas con adolescentes eran mucho más propensas a tener policías que aquellas con niños pequeños.

El informe señaló que no hay una definición uniforme o descripción de trabajo para un oficial de recursos de la escuela y sus funciones y responsabilidades varían ampliamente. Esas responsabilidades pueden incluir el mantenimiento de la seguridad escolar, la enseñanza y la tutoría de los estudiantes.

A medida que crecía la preocupación por mantener a los estudiantes seguros, el uso de oficiales de la ley a menudo se propone como una solución potencial, según el informe,

“Dado el aumento nacional de disparos en las escuelas, ubicar a la policía en las escuelas puede parecer una forma intuitiva de garantizar la seguridad del recurso más valioso de los Estados Unidos: sus niños”, indicó el informe.

“Sin embargo, cuando los oficiales de recursos escolares están presentes en una escuela, los administradores pueden diferir los deberes disciplinarios a tales oficiales. A diferencia de los guardias de seguridad y los administradores escolares, los oficiales de recursos escolares tiene el poder de arrestar a los estudiantes”, agregó el estudio.

El informe dice que el arresto puede ser traumático para los estudiantes e incluso un solo arresto puede resultar en la reducción de las posibilidades de una persona joven para futuras oportunidades educativas y de empleo.

De acuerdo con los datos del informe, el 2.32 por ciento de los estudiantes latinos fueron remitidos a las fuerzas de la ley en las escuelas con oficiales de recursos en 2015-2016, en comparación con el 0.37 por ciento en las escuelas sin policías.

En comparación, el 1.48 por ciento de los estudiantes de raza negra fueron remitidos a las autoridades policiales en las escuelas con oficiales de policía, en comparación con el 1.2 por ciento en las escuelas sin los oficiales.

Para los estudiantes blancos, los porcentajes fueron 1.2 en las escuelas con oficiales de policía y 0.5 en las escuelas sin tales agentes.

El estudio mostró que en medidas relacionadas con la seguridad escolar, como el uso de armas, drogas o alcohol, robo y daños a la propiedad, el número promedio de incidentes de tal comportamiento no fue significativamente diferente entre las escuelas que tenían o no a los oficiales recursos escolares.