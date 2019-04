Estudiante hispana gana beca de $100 mil

NOrWALK.– La joven hispana Emilia Cuevas se quedó sin habla, el miércoles pasado, cuando supo que había ganado una beca universitaria de 100 mil dólares. Su padre, José Miguel Cuevas, se sentó a su lado, observando cómo se desarrollaba el momento mientras las lágrimas corrían por sus mejillas.

La financiación no solo alivia el colosal costo de una educación estadounidense de pregrado, sino que acerca a Cuevas a poder pagar una escuela de posgrado.

Emilia Cuevas, ganadora de este año de la 23rd Kevin M. Eidt Memorial Scholarship para los estudiantes de la Norwalk High School, se celebró el sábado por la noche cuando cientos de personas se reunieron para una presentación y cena de baile en el Shore & Country Club en East Norwalk.

La beca lleva el nombre de Kevin M. Eidt, un estudiante de primer año del Boston College, de 18 años, que murió en 1997 de un paro cardíaco mientras participaba en un juego de baloncesto intramural.

Cada año, un comité de selección elige a un estudiante de la Norwalk High School (a la que asistió Kevin) como receptor, para sobresalir en cinco categorías principales.

“Esta beca es algo realmente importante en nuestra escuela. A lo largo de la escuela secundaria siempre he escuchado la historia de Kevin y he mirado a los destinatarios pasados. Por lo que he aprendido sobre él, él estaba realmente apasionado por todo lo que hizo y siento que lo veo en mí mismo”, declaró la joven Emilia Cuevas.

La hispana Aún no ha decidido a qué universidad asistir, pero lo más probable es que estudie salud global.

“La beca ha sido diseñada específicamente para identificar al estudiante que más recuerda al comité de selección el individuo especial que era Kevin, alguien que ha demostrado y puesto en acción las filosofías necesarias para sobresalir”, expresó Chris Eidt, el padre de Kevin.

“Entonces, esto equivale a alguien que ha demostrado la profundidad del compromiso y la amplitud de intereses, compromisos y logros, en un amplio espectro de académicos, deportes, artes y servicio comunitario o religioso, todas las áreas en las que Kevin participó y sobresalió”.

Cuando Chris y Helen Eidt visitaron una funeraria para elegir un ataúd para su hijo, un director de la funeraria preguntó si querían hacer algo en lugar de flores. La madre de Kevin sugirió organizar un fondo de becas.

“Y así fue como se creó”, declaró Chris Eidt.

El primer año, la pareja recibió muchas más donaciones de las que podría haber imaginado, otorgando al principio una serie de pequeñas becas.

En 2001, establecieron la cena benéfica, su mayor recaudación de fondos cada año. Desde entonces, su fondo ha otorgado acumulativamente alrededor de 2.1 millones de dólares a más de 160 estudiantes para asistir a 50 colegios y universidades.

Cuevas, acompañada el sábado por la noche por sus padres, se ubicó en el tercer lugar de su clase al final del tercer año con un promedio de calificaciones de 4.48. La joven de 17 años es miembro del equipo de natación. Ella fue miembro del equipo del Campeonato Estatal en 2017 y 2018.

Reconocida por la Connecticut Interscholastic Athletic Conference como la Norwalk High School 2019 Female Scholar Athlete, Emilia también ha sido miembro del Norwalk High School Choir durante los últimos cuatro años. Su objetivo después de la universidad es ser enfermera y trabajar en un país en desarrollo.

Cuevas no es la única estudiante que gana un premio este año. Los Eidt están otorgando 25 mil dólares adicionales a otros ocho estudiantes que brillan en las áreas en las que Kevin se destacó.