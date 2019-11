Estudiante detenido por el ICE sigue en custodia

El joven, que enfrenta la deportación, está pidiendo asilo para proteger su vida

NEW HAVEN.- Alrededor de dos docenas de estudiantes de la Wilbur Cross High School, tomaron sus manos y gritaron al frente de un edificio federal en Boston, Massachusetts, donde su compañero de clase estaba tratando de convencer a un juez de inmigración para que lo dejara quedarse en este país.

Durante una emotiva audiencia de tres horas, llevada a cabo el jueves pasado por la mañana, Mario Aguilar Castañon, un joven de 18 años, estudiante de la Wilbur Cross High School que enfrenta deportación, trató de explicar por qué solicita asilo, una protección especial para las personas que han sido perseguidas en su país de origen.

Mario cruzó ilegalmente la frontera hacia los Estados Unidos hace dos años para escapar de una violenta pandilla local en Guatemala que lo había maltratado y amenazó con hacerlo peor, después de que se negara a unirse a sus filas.

Sus abogados presentaron el caso, el jueves pasado. El joven es visto específicamente como un indígena maya, una minoría étnica en el país.

La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos inicialmente arrestó a Mario cerca de la frontera suroeste en marzo de 2018 y le ordenó comparecer ante un juez de inmigración.

Las autoridades federales y los abogados de asistencia legal no están de acuerdo sobre si se saltó esa fecha en la Corte. El U.S. Immigration & Customs Enforcement (ICE) lo recogió nuevamente en septiembre de 2019 en el Tribunal Superior de Milford, donde acudió para impugnar los cargos de que había estado conduciendo ebrio en un automóvil no registrado y sin seguro.

El ICE mantiene a Mario bajo custodia en la Bristol County House of Correction, una cárcel local en Massachusetts, mientras el juez determina qué hacer.

Se espera una decisión sobre su solicitud de asilo el jueves 12 de diciembre.

Mientras tanto, los estudiantes hicieron un viaje temprano por la mañana a Boston para demostrar que quieren traer a su compañero de regreso a New Haven.

Después de que Mario fue detenido, los estudiantes de la Wilbur Cross High School se movilizaron para su defensa.

Escribieron cientos de cartas al juez de inmigración, recaudaron casi mil dólares para su comisario en una cárcel de Massachusetts y organizaron un mitin en los escalones del Ayuntamiento.

Un activista señaló que también les habían enseñado a sus propios maestros lo que es ser un estudiante indocumentado en New Haven.

El jueves, en la oscuridad previa a la mañana, un autobús se llenó con 30 activistas, más de la mitad de ellos estudiantes de la Wilbur Cross High School.

Anthony Barroso, de CT Students 4 A Dream (C4D), recogió los permisos de los estudiantes.

Vanesa Suárez, organizadora de la Connecticut Immigrant Rights Alliance, repartió cajas de chocolate de Dunkin ‘Donuts para hacer más ameno el viaje.

Justo antes del viaje, la pastora Vicki Flippin, de la First & Summerfield Church, le dio una bendición al grupo.

Rezó para que se sintieran seguros, valorados, fuertes y pacíficos. Ella también deseaba lo mismo para Mario, dondequiera que él estuviera en ese momento.

Tres horas más tarde, después de atravesar el tráfico de la hora pico, el autobús llegó al centro de Boston, Massachusetts, casi al mismo tiempo que la audiencia de asilo de Mario debía comenzar.

Los estudiantes sacaron sus carteles dibujados a mano, rodearon el edificio federal John F. Kennedy y comenzaron a cantar a través de dos megáfonos.

A instancias de los abogados de Mario de asistencia legal, los estudiantes se quedaron afuera toda la mañana en lugar de estar en la sala del tribunal, una decisión que los activistas de la organización Unidad Latina en Acción (ULA) calificaron como un paso en falso, cuando los partidarios podrían haber abarrotado la cámara.

“Queremos proteger la privacidad y seguridad de Mario, por lo que queremos evitar divulgar públicamente los detalles de su testimonio y solicitud de asilo”, manifestó Dalia Fuleihan, abogada de la Asociación de Asistencia Legal de New Haven, una vez que terminó la audiencia.