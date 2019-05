Escuelas fallan en servicios de traducción en reuniones de educación especial

De acuerdo con los defensores, el distrito no proporciona de manera rutinaria intérpretes cualificados, imparciales y documentos traducidos a los niños con discapacidades y a sus padres que no son angloparlantes

BRIDGEPORT.- Un distrito escolar que se encuentra bajo un escrutinio constante por no cumplir con las leyes de educación especial, ahora se enfrenta a una nueva preocupación por los servicios de traducción que se brinda a los estudiantes y padres durante las reuniones de planificación de educación especial.

The Center for Children’s Advocacy, junto con los Disabilities Rights Advocates, una organización nacional que trabaja en nombre de Make the Road Connecticut, sostiene que el distrito no proporciona de manera rutinaria intérpretes cualificados, imparciales y documentos traducidos a los niños con discapacidades y a sus padres que no son angloparlantes.

Bajo la ley estatal y federal, deben hacerlo, señalaron los defensores.

Según se informó, el distrito ha estado trabajando en el tema, pero aún existen barreras, de acuerdo con una carta enviada por las agencias a la superintendente de escuelas Aresta Johnson, en julio pasado.

John Di Donato, jefe de instrucción especializada, le dijo a un comité de la junta escolar que el asunto era serio y que debía abordarse.

“En su opinión, el distrito no se ha movido lo suficientemente rápido o lo suficientemente sustancial”, comentó Di Donato, quien ha estado trabajando con abogados de los grupos en un acuerdo de solución estructurada para evitar un litigio.

“El acceso al idioma es un problema en todo el Estado, particularmente en algunos distritos”, comentó Sabrina Tavi, abogada del Center for Children’s Advocacy, quien describió los problemas de Bridgeport como sistémicos, pero se negó a entrar en detalles, y consideró que las discusiones en curso con el distrito son confidenciales.

Bárbara López, directora de Make the Road Connecticut, dijo que la organización ha estado trabajando para mejorar el acceso al idioma para los niños y los padres durante algún tiempo y que la comprensión es fundamental para el logro de los estudiantes y la participación de los padres.

“Es un problema en curso. En este momento, estamos participando activamente en las negociaciones con Bridgeport y somos optimistas de que estas discusiones cooperativas mejorarán el acceso al idioma en el proceso de educación especial en las escuelas públicas de Bridgeport”, declaró la activista.

Dos veces en los últimos años, el Center for Children’s Advocacy ha presentado quejas ante el Estado sobre la identificación y el manejo del distrito de los estudiantes de educación especial. La última queja formal se resolvió el año pasado.

Di Donato, dijo que ha estado trabajando para desarrollar la capacidad del distrito para brindar servicios de educación especial hasta el punto en que pueda defender su posición cuando surjan quejas.

En cuanto a la queja actual, precisó que el distrito ha instituido servicios de traducción cuando se llevan a cabo reuniones de Planificación y Colocación (PPT), pero las ha calificado de desiguales.

Se requieren reuniones PPT para determinar los servicios apropiados para los estudiantes con discapacidades.

No está claro cuántos PPT son llevados a cabo por el distrito o cuántos involucran a estudiantes y padres que no hablan inglés, indicó Di Donato.

En el último año escolar, el distrito tuvo 3 mil 782 estudiantes con discapacidades. También cuenta con más de 3 mil estudiantes del idioma inglés.

El español y el portugués son los dos idiomas principales no anglosajones que se hablan en el distrito, pero están entre los 73 idiomas representados en el distrito.

Uno de los problemas más grandes es quién es utilizado como intérprete, sugirió Di Donato.

Un trabajador social en el equipo de planificación que traduce podría autocensurarse, mientras que una secretaria llamada para traducir puede no entender el lenguaje académico utilizado, explicó.

El distrito decidió la primavera pasada contratar dos firmas de interpretación. Los funcionarios del distrito no dijeron esta semana cuánto se están pagando los servicios y no respondieron a una solicitud de sus contratos.

A largo plazo, Di Donato dijo que preferiría capacitar al personal del distrito para proporcionar interpretaciones éticas y precisas en lugar de contratar empresas externas. Ya se está dando algún entrenamiento.