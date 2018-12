Escándalo por corrección de grados en escuela secundaria

NEW ROCHELLE.- Un escándalo escolar en esta ciudad podría costarle el trabajo a una subdirectora.

Los investigadores informaron que una administradora de la New Rochelle High School supuestamente cambió incorrectamente más de 200 grados, para docenas de estudiantes.

Según los investigadores, al menos dos miembros de la clase de 2018 se graduaron, a pesar de que no tenían los suficientes créditos, esto después de que la subdirectora Shadia Álvarez aparentemente cambió las calificaciones para “aprobar” un sistema de instrucción en línea para los estudiantes que intentan recuperar las clases en las que habían fallado.

“Desafortunadamente, las personas hacen lo que creen que es necesario para ayudar a los niños, pero los menores no están haciendo el trabajo necesario, no están obteniendo la calificación correcta y simplemente los están haciendo avanzar de una forma incorrecta”, declaró el padre de familia Peter Graves.

En una reunión de la junta escolar, el martes por la noche, Álvarez negó haber cometido algún delito.

“Le pido a la junta que mire el informe. Trataré de averiguar cómo sucedió esto”, comentó Álvarez.

Los investigadores declararon que hay una clara evidencia de que se alteraron 200 grados para 32 estudiantes.

El distrito escolar indicó que también está revisando las prácticas de contratación, después de investigar sobre el trabajo anterior de Álvarez como directora en la ciudad de Nueva York.

El investigador de las escuelas de la Ciudad de Nueva York recomendó a Álvarez que se colocara en una lista de “no empleados” después de demostrar una conducta indebida relacionada con los gastos y las horas de trabajo.

Un año más tarde, consiguió un trabajo en New Rochelle, ganando más de 150 mil dólares al año.

Magda Parvey, superintendente interina de New Rochelle, dijo que ella sabe que los padres están preocupados.

“Seguiremos trabajando para mantener la confianza, pero nuestro sistema es sólido y estamos implementando las prácticas para garantizarlo”, agregó Parvey.

Eso incluye tener múltiples administradores que desactiven cualquier intento de cambiar una calificación.

El distrito está contemplando despedir a la funcionaria, que, según informes, fue contratada por el ex director Reginald Richardson, que dejó una nube de controversia a principios de este año.