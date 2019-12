En casos de deportación: ICE reconocerá proceso de indultos contra inmigrantes en el Estado

NEW HAVEN.- La Junta Federal de Apelaciones de Inmigración anunció que ahora reconocerá los indultos emitidos por el estado de Connecticut, según la abogada de una mujer de Hartford previamente amenazada con la deportación.

La madre Wayzaro Walton ha estado luchando contra una orden de deportación desde 2012. Su abogada Erin O’Neil-Baker declaró que recibió la noticia de que los procedimientos en su contra habían finalizado.

Walton llegó a los Estados Unidos desde Inglaterra cuando tenía cuatro años y vivía legalmente en Connecticut como residente permanente durante la mayor parte de su vida.

En su adolescencia, tuvo una serie de arrestos por delitos no violentos, incluidos hurto y conspiración para cometer hurto.

Ella se convirtió en un blanco para el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), y en marzo de este año fue detenida por los agentes de inmigración.

Un día después de su detención, Connecticut emitió un indulto completo por sus antiguas ofensas.

A pesar de eso, ICE continuó buscando la deportación de Walton, aparentemente sin reconocer el proceso de indulto de Connecticut.

Pero el lunes pasado, O’Neil-Baker recibió un aviso de la Junta de Apelaciones de Inmigración de que su caso había sido reabierto y que el proceso de expulsión había terminado.

“Estamos muy contentos y es un mensaje tan claro de la Junta de Apelaciones de Inmigración que es mejor de lo esperado. Esto no es solo un caso reabierto, sino que Wayzaro podrá recuperar su residencia permanente”, declaró O’Neil-Baker.

Además, se espera que la decisión afecte a otro caso relacionado con Connecticut, el de Richard Marvin Thompson, actualmente detenido en Alabama. También había recibido un indulto en Connecticut por delitos anteriores.

“Esto tendrá un impacto en los inmigrantes en todo Connecticut que se han enfrentado a los problemas relacionados con los indultos en el pasado”, agregó O’Neil-Baker.

“Por lo tanto, no se trata solo del caso de Wayzaro, sino que puede tener impactos de largo alcance para todos los residentes de Connecticut que enfrentan órdenes de deportación y que tienen indultos. Esto puede cambiar la vida de todos”, enfatizó la abogada.

Juan Hernández, vicepresidente del sindicato 32BJ SEIU y jefe del sindicato en Connecticut expresó que “como uno de los sindicatos más grandes de la nación con una membresía mayoritariamente inmigrante, damos una cálida bienvenida a la noticia de que la Junta Federal de Apelaciones de Inmigración ha cesado los procedimientos de deportación contra aquellos que han recibido indultos del Estado de Connecticut. Agradecemos al Fiscal General, William Tong, por presentar una demanda contra el gobierno federal por su discriminación sin precedentes contra el sistema de indultos establecido desde hace mucho tiempo en nuestro Estado, y honramos a todos los defensores que tan incansablemente han levantado sus voces a favor de Wayzaro y otros inmigrantes. Esta victoria demuestra que incluso ahora, cuando el gobierno federal ha tratado de dividirnos por raza y cultura, al unirnos podemos proteger la justicia para todos”.