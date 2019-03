Empleada escolar renuncia después de insultos racistas captados en video

La trabajadora lanzó epítetos racistas contra dos personas de raza negra y un testigo filmó el incidente

EAST HAVEN.- Una empleada de las escuelas públicas de Hamden renunció después de que ella usó epítetos raciales en un encuentro con dos personas de raza negra en una tienda de comestibles, un incidente que fue compartido en un video, el viernes por la noche, que miles de usuarios de Facebook condenaron enérgicamente.

El video muestra a una mujer blanca usando insultos raciales y fue identificada como la empleada de las escuelas públicas de Hamden, Corinne Terrone,

Una declaración del distrito escolar indicó que Terrone renunció a su cargo.

En el video, publicado por un usuario cuyo nombre de perfil es “Tatiana Winn”, Terrone grita la palabra “negros” tres veces y escupió a dos personas, a un hombre y una mujer de raza negra. Las autoridades desconocen cómo comenzó el encuentro.

Después de su primer uso del epíteto racial, el hombre corrió hacia Terrone para pedirle que los dejara de insultar. Terrone le respondió: “Vamos, pon tus manos sobre mí”.

El hombre sacó su teléfono celular para comenzar a grabar lo sucedido.

Cuando el hombre se alejaba lentamente, Terrone corrió tras él, y la mujer de raza negra se interpuso entre ellos, pidiéndole a la empleada escolar que dejara de insultaros.

Según la publicación de Facebook, el video se filmó en el ShopRite de East Haven. Muchos de los miles de comentarios han recibido apoyo expreso para las personas de raza negra y mostraron su indignación hacia Terrone por su actitud.

La casa de Terrone en New Haven se encontraba en silencio el sábado por la tarde y nadie parecía estar dentro.

Para entonces, un vecino de raza negra de al lado había oído hablar del video y se sorprendió del mismo. El hombre, que se negó a ser identificado, dijo que nunca había visto a Terrone exhibir un comportamiento racista y que sus nietos a menudo juegan con sus hijos.

“Ella está en una mala situación y sin duda esta arrepentida de su comportamiento”, dijo el hombre.

El hombre dijo que ha estado viviendo junto a Terrone durante más de ocho años y que ha sido una “excelente” vecina y le extrañó su actitud.

Varios vecinos relataron que la policía había estado en la casa de Terrone más temprano ese día.

El teniente de la policía de East Haven, Joseph Murgo, expresó que el Departamento “está al tanto de este video perturbador y del discurso de odio que contiene, pero que nadie ha presentado ninguna queja”.

“Estamos en contacto con ShopRite y buscamos comprender mejor lo que ocurrió la noche del viernes”, agregó Murgo.

Terrone después del incidente llamó al Departamento de Policía para informar lo sucedido.

La declaración solicitó a cualquier persona involucrada en el incidente que se comunique con el Departamento de Policía de East Haven para que brinde más detalles del incidente.

Si Terrone fuera acusada, la policía basaría el delito en la declaración del autor. A pesar de que podría enfrentar muchos posibles cargos, lo mínimo sería una violación de la paz y escupir, que se consideraría como una forma de asalto, expresó Murgo.

El distrito escolar de Hamden publicó una declaración sobre el incidente en su sitio web.

“Nos hemos dado cuenta de las imágenes de video que parecen mostrar a una empleada de nuestro distrito involucrada en una conducta abominable. Específicamente, el video parece mostrar que la empleada llama repetidamente a un hombre afroamericano con la palabra “negro”, en un supermercado en East Haven”, dijo la declaración.

“El video también parece mostrar a la empleada de Hamden escupiendo al hombre afroamericano. También parece que los hijos de la mpleada fueron testigos de su conducta. Debido a que sus hijos estaban presentes, los administradores de la escuela presentaron un informe del Departamento de Niños y Familias”, continuó la declaración.

El alcalde Curt Leng y el presidente de la Junta de la Ciudad, Michael McGarry, describieron la conducta presentada en el video como “vil” y “repugnante”. Ambos elogiaron la velocidad de la respuesta de las escuelas de Hamden.

El video está disponible en Youtube buscando “Woman seen in viral video going on racist rant and spitting at two black people quits job” o a través del enlace https://bit.ly/2UDesz7.