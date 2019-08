El 22% de las personas de CT serían “difíciles de contar” para el Censo de 2020

El conteo incompleto del censo podría reducir los fondos a Connecticut, asegura la gobernadora Susan Bysiewicz, por lo que las autoridades están haciendo un esfuerzo para que el conteo sea completo, sin discriminaciones

NORWALK.- La vigobernadora Susan Bysiewicz y el representante federal Jim Himes llevaron a cabo la primera reunión regional del Censo 2020, que tuvo lugar en la Biblioteca Pública de Norwalk.

Líderes gubernamentales, las empresas locales, miembros de las organizaciones sin fines de lucro y de los grupos religiosos asistieron a la reunión para conocer más sobre algunos de los desafíos que enfrentan las comunidades de Connecticut para lograr un conteo completo para el Censo 2020 y cómo abordarlos.

Las autoridades están planeando reuniones regionales para el otoño con miembros del congreso en los distritos congresionales del Estado.

De acuerdo con la Vicegobernadora, el Censo de 2020 se acerca rápidamente y “debemos hacer todo lo posible para garantizar que Connecticut sea el estado mejor contado de la nación”.

La funcionaria agregó que “los datos del censo se utilizan para determinar casi 11 mil millones de dólares de fondos federales para nuestro Estado cada año para los programas y proyectos de los que dependen nuestros residentes. Es por eso que debemos continuar educando e informando a todos en Connecticut que su participación en el Censo es fundamental para el resultado final de cada comunidad”.

Según Bysiewicz, estas reuniones regionales brindarán a los participantes la oportunidad de hacer preguntas, compartir sus experiencias y abordar los desafíos que enfrentan, para que todos puedan comenzar a avanzar con un plan que funcione para sus comunidades individuales.

Por su parte, Himes indicó que “con los próximos diez años de financiación federal determinados por este censo, es imperativo que todos los residentes de Connecticut completen el cuestionario. Solo tenemos esta encuesta, esta oportunidad, para asegurarnos de obtener los fondos adecuados para nuestras escuelas, centros de salud e innumerables programas y me complace que tengamos líderes de pueblos, ciudades, iglesias y muchas otras instituciones que se organizan para asegúrese de contar a cada persona en nuestra comunidad”.

El 4 de febrero de 2019, la vicegobernadora Bysiewicz lanzó el Connecticut Complete Count Committee (CCCC) para informar y ayudar a dirigir los esfuerzos del Estado en el próximo Censo de 2020.

De acuerdo con Bysiewicz, aproximadamente el 22 por ciento de Connecticut se considera comunidades “difíciles de alcanzar”, que incluyen hogares multifamiliares, familias de bajos ingresos y minorías en grandes ciudades y áreas rurales, personas que no hablan inglés y las poblaciones inmigrantes.

El Censo 2020 será la primera vez que los residentes puedan completar su formulario de censo en línea. Además, se pueden completar por correo o teléfono. Muchas de las bibliotecas públicas de Connecticut proporcionarán los recursos necesarios para que los residentes completen su censo, destacó la Vicegobernadora.

Algunas estadísticas

Los formularios del censo de 2020, que empezará oficialmente el 1º de abril del próximo año, serán accesibles por primera vez en la historia a través del internet, aunque también existirán las opciones tradicionales en papel y teléfono para contestar las preguntas del cuestionario.

Según las estimaciones de la U.S Census American Community Survey de 2017, el 15 por ciento de los hogares no tenían suscripciones a Internet (aproximadamente 200 mil hogares) o acceso de acceso telefónico (aproximadamente 6 mil 700).

En Connecticut, las ciudades de Hartford (30.4%), New Britain (28.4%), Waterbury (27.7%), New Haven (25.4%), New London (22.4%), Norwich (22.2%) y Bridgeport (21.7%) se encuentran entre los municipios con el mayor porcentaje de hogares que no tienen Internet o solo acceso telefónico.

Por su parte, North Canaan (24%), Plainfield (23.2%), Ansonia (22.8%), Putnam (21.8%), Derby (21.5%) y Winchester 21.3%) encabezaron la lista entre las ciudades suburbanas o rurales.

Mirando hacia el Censo, una preocupación adicional es que, en algunos casos, los hogares que tienen acceso limitado o nulo a internet también se consideran comunidades difíciles de contar (HTC).

Una comunidad HTC se define como un área donde la tasa de auto-respuesta inicial en el Censo de 2010 fue del 73% o menos.

Casi una cuarta parte de la población del Estado (22%) vive en vecindarios de HTC y se encuentra dispersa en 29 municipios. Ellos son Hartford, Manchester, East Hartford, Windham, Norwich, New London, Groton, New Haven, East Haven, West Haven, Hamden, Ansonia, Shelton, Milford, Stratford, Fairfield, Westport, Norwalk, Stamford, Greenwich, Danbury, Waterbury , Naugatuck, Meriden, Middletown, Nueva Bretaña, Bristol, Torrington y Mansfield.

El desafío se destaca por el hecho de que 34 de los 38 distritos censales en Bridgeport se consideran difíciles de contar, al igual que 36 de los 40 distritos censales en Hartford.

La Oficina del Censo de los Estados Unidos ahora acepta solicitudes de empleo para participar en el censo, a través de la web en census.gov/fieldjobs.

PARA SABER

Los encuestados tendrán la posibilidad de responder en 12 lenguas que no sean inglés, incluyendo español y chino, lo que cubre el 90% de los habitantes del país que no hablan o comprenden perfectamente inglés.