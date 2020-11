EL SOL News

La subvención apoyará un nuevo plan de estudios desarrollado por el Center for Advanced Policing que se pondrá a prueba con el Departamento de Policía de New Haven en 2021

NEW HAVEN.- La Connecticut COVID-19 Charity Connection (4-CT) anunció que ha otorgado 99 mil 505 dólares al Center for Advanced Policing de la Universidad de New Haven para implementar un innovador nuevo programa de capacitación para los oficiales del Departamento de Policía de esta ciudad.

La necesidad de una formación policial eficaz es más urgente que nunca, ya que el impacto del COVID-19 y las crecientes tensiones en las relaciones entre la comunidad y la policía se combinan para tensar tanto a las comunidades de color como a las fuerzas policiales, de acuerdo con 4-CT.

Como muchas ciudades en todo el país, New Haven ha visto un aumento en las expresiones de protesta de la comunidad hacia la policía en los últimos meses.

El programa de capacitación, que se centra en cambiar las percepciones y actitudes subyacentes para cambiar los comportamientos, será parte de la capacitación en servicio regular para todos los oficiales del Departamento.

Los cadetes y los oficiales de entrenamiento de campo recibirán apoyo adicional a lo largo de 2021.

“Este es un enfoque único que puede resonar entre nuestros oficiales y, en última instancia, ayudar a mejorar las relaciones entre la policía y la comunidad”, declaró el jefe de policía de New Haven, Otoniel Reyes, que expresó su apoyo al programa.

Por su parte, Lisa Dadio, directora del Center for Advanced Policing comentó que “esta subvención es una oportunidad increíble y no podría estar más feliz con esta noticia. No puedo esperar para implementar esta capacitación en las bases del Departamento de Policía de New Haven en 2021. Estamos agradecidos a 4-CT por su apoyo a este proyecto crítico y apreciamos su compromiso con iniciativas que beneficiarán tanto a los oficiales como a las diversas comunidades a las que sirven durante estos tiempos difíciles y sin precedentes”.

El director ejecutivo de 4-CT, Ted Yang, apuntó que “abordar los problemas en el corazón de las injusticias sistémicas que precipitan impactos desproporcionados de COVID-19 en las comunidades de color es una prioridad crítica en la respuesta pandémica de 4-CT. El Center for Advanced Policing es líder en la formación y reforma policial con conexiones profundas con expertos en el campo tanto a nivel local como nacional. Estamos orgullosos de asociarnos con ellos en este programa de capacitación sobre policía comunitaria y anticipamos que los buenos resultados en New Haven servirán como base para expandirse a otras ciudades y departamentos de policía en Connecticut y más allá”.