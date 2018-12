Don Bosco Workers, más de una década protegiendo los derechos de los trabajadores inmigrantes

PORT CHESTER.- Don Bosco Worker, Inc, es un grupo de organizaciones comunitarias de base, liderado por jornaleros inmigrantes hispanos y otros trabajadores de bajos ingresos en esta ciudad.

De acuerdo con el director ejecutivo, Gonzalo Cruz-Carreón, su misión es abogar por una participación plena y justa en el mercado laboral a través de la educación sobre los derechos en el lugar de trabajo, el desarrollo del liderazgo y los métodos de educación popular para identificar objetivos de cambio social dentro de la comunidad de trabajadores.

Fundada en 2006, la organización utilizó la Salesian Holy Rosary Church para la contratación informal de los trabajadores.

El sitio designado para la contratación benefició tanto a los trabajadores como a los empleadores, además a la ciudad de Port Chester, ya que redujo el número de jornaleros en las esquinas.

Cuando la organización se incorporó como su propia organización sin fines de lucro, eligió el nombre de “Don Bosco” en reconocimiento a San Juan Bosco, el fundador de los Salesianos, y su legado de educación y oportunidades para la juventud inmigrante pobre.

Desde su creación en 2006, la organización ha hospedado a casi 800 trabajadores y cuenta con una membresía activa actual de 150 hombres y mujeres.

De acuerdo con el American Immigration Council, los inmigrantes ahora representan una quinta parte de la población total del estado de Nueva York y constituyen el asombroso 25 por ciento de su fuerza de trabajo.

Programas

Don Bosco Workers ofrece varios programas, entre ellos, la “Formación en seguridad y salud”. Según la National Day Labour Organizing Network (NDLON) los jornaleros se encuentran entre los grupos laborales más vulnerables en los Estados Unidos en términos de riesgos de seguridad y salud en el lugar de trabajo. Los jornaleros a menudo son contratados para realizar los trabajos más sucios, difíciles y peligrosos.

Don Bosco Workers, Inc. proporciona capacitación continua sobre salud y seguridad para sus miembros en cumplimiento de las pautas de la Administración de Salud y Administración Ocupacional (OSHA).

Otro programa es el “Desarrollo de liderazgo. Según la organización, Don Bosco Workers, Inc. está comprometido con el desarrollo del liderazgo de sus miembros y defensores.

La organización ha contratado a Sherpa Educational Consulting, una firma líder en el uso de métodos de educación popular para fomentar el liderazgo y el desarrollo organizacional.

Como parte de una acción nacional, Don Bosco Workers han apoyado eventos para educar y abogar para poner fin a las deportaciones de inmigrantes indocumentados hasta que se apruebe el nuevo proyecto de ley de reforma integral de inmigración.

Asimismo, Don Bosco Workers, Inc. fomenta la participación de los trabajadores en la instrucción semanal de English for Speakers of Other Languages (ESOL), como parte de ser un miembro con buena reputación en el centro.

Otro programa que brinda el centro es el servicio comunitario.

Contratación de trabajadores

El centro opera de lunes a sábado, de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde y atiende tanto a propietarios como a empresas. Los empleadores tienen dos opciones para contratar trabajadores.

Tanto los trabajadores generales como los calificados están disponibles en el sitio de contratación en 22 Don Bosco Place en Port Chester. Los trabajadores se registran cada mañana para los trabajos y se colocan en el orden en que se registran.

Otra opción es el Banco de trabajo de Don Bosco Workers.

Se requiere llenar un formulario a través de la web donboscoworkers.org/hire-workers o comunicarse con Gonzalo Carreon al 914-433-6666 o al correo electrónico gcdbosco4@gmail.com.

Para mayor información sobre los programas que brinda Don Bosco Workers pueden ingresar a la web donboscoworkers.org.