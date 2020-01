Disparidades raciales persisten en atención médica

Las personas hispanas y afroamericanas en Connecticut son más propensas que los blancos a no tener seguro, morir antes de llegar a la edad adulta e informar que tienen problemas de salud

NORWALK.- Si bien Connecticut ha liderado los esfuerzos nacionales en la reforma del seguro público, aún persisten importantes disparidades de salud entre las personas de color y los blancos en el Estado, de acuerdo con un informe publicado esta semana.

Las personas hispanas y afroamericanas son más propensas que los blancos a no tener seguro, morir antes de llegar a la edad adulta e informar que tienen problemas de salud.

Y aunque las estadísticas de salud de Connecticut se comparan favorablemente con otros estados, los datos agregados “enmascaran enormes disparidades en la salud y la atención médica experimentadas por los residentes de color”, señaló la organización Connecticut Voices for Children en una nueva revisión de equidad en salud.

En un estudio separado, la Connecticut Health Foundation señaló que los bebés nacidos de madres afroamericanas tienen más de cuatro veces más probabilidades de morir antes de su primer cumpleaños que los bebés nacidos de madres blancas en Connecticut.

Los residentes afroamericanos tienen casi cuatro veces más probabilidades que los residentes blancos de tener una amputación de extremidades inferiores relacionada con la diabetes, y más del doble de probabilidades de morir de diabetes, señaló el grupo de defensa.

Los hombres afroamericanos tienen casi el doble de probabilidades de morir de cáncer de próstata que los hombres blancos.

Y en comparación con sus pares blancos, los niños y adolescentes afroamericanos tienen casi 5 veces más probabilidades de ir al departamento de emergencias debido al asma, mientras que los niños y adolescentes hispanos tienen 4 veces más probabilidades, informó la fundación.

Connecticut Voices for Children señaló las cifras del censo y los informes estatales que muestran una prevalencia de desigualdades raciales y étnicas en los resultados de salud, el costo de los servicios y la cobertura del seguro.

Según los datos más recientes del censo, los residentes que se identificaron como afroamericanos tienen 1.3 veces más probabilidades de no tener seguro en comparación con la población total.

Las personas que se identificaron como hispanas o latinas tienen 2.5 veces más probabilidades de no tener seguro.

“Estas disparidades son el resultado del racismo y sus consecuencias sociales y económicas, y estas disparidades se pueden prevenir en gran medida”, escribió Karen Siegel, investigadora e investigadora de políticas de Connecticut Voices for Children, en el análisis.

Más de uno de cada cuatro adultos hispanos, o el 27.6 por ciento, dijeron que no tenían un médico personal en 2017, escribió el grupo. Entre los adultos blancos, era poco más de uno de cada 10, o el 11 por ciento.

