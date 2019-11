Dirigentes de NY y CT se unen para negociar contrato para 3 mil conserjes

Las sesiones de negociación continuarán, alternando entre White Plains y Stamford, Connecticut, en un horario que se extiende hasta el final del año

WHITE PLAINS.- Unos 20 conserjes y dirigentes sindicales se sentaron para enfrentarse a un número similar de abogados y ejecutivos de la compañía en largas mesas en una gran sala de reuniones de un hotel.

Con esta reunión, se abrió una negociación para un nuevo contrato entre el sindicato de limpiadores, la 32BJ SEIU y el consorcio de contratistas de limpieza, que representa a más de 35 empleadores en la región.

Las sesiones de negociación continuarán, alternando entre White Plains y Stamford, en Connecticut, en un horario que se extiende hasta el final del año.

De acuerdo con el informe, los temas sobre la mesa para unos 3 mil limpiadores de edificios comerciales en el valle de Hudson y el condado de Fairfield incluyen aumentos salariales, la protección de los beneficios proporcionados por el empleador y el establecimiento de las reglas que crearán un lugar de trabajo más respetuoso y profesional.

Pero detrás de estos problemas se plantea la cuestión de si los trabajadores que luchan cada vez más en un extremo de la brecha económica pueden participar de la prosperidad que continúa creciendo en el otro lado, manifestaron los defensores.

“Las grandes corporaciones y los ricos de nuestra sociedad han cosechado ganancias increíbles y dinero extra como resultado de las recientes exenciones impositivas y la reducción de la tasa impositiva corporativa”, expresó Lenore Friedlaender, asistente del Presidente de la 32BJ SEIU en una reunión antes de la apertura de la negociación.

“Por lo tanto, no hay ninguna razón por la cual los trabajadores de limpieza que pagan impuestos en Westchester, el resto del valle de Hudson y el condado de Fairfield no deban disfrutar de una parte justa de esa riqueza, ayudando a sus familias y comunidades a prosperar. Si no podemos llegar a un acuerdo justo antes del 31 de diciembre, cuando expire el contrato actual, estos 3 mil trabajadores están dispuestos a tomar cualquier acción necesaria, ya sea una manifestación, una protesta o una huelga”, agregó Friedlaender.

Los miembros del sindicato y los funcionarios se unieron a la apertura de la negociación por parte de funcionarios electos del Valle de Hudson y del condado de Fairfield, Connecticut, quienes trajeron a casa la importancia de apoyar a los limpiadores del sindicato, más de 200 de los cuales se presentaron para observar este primer día de negociación, se dio a conocer.

“Las personas en esta sala brindan un servicio básico que permite a otros trabajadores seguir siendo asalariados. Sigamos teniendo trabajos bien remunerados que brinden no solo a sus familias sino también a sus economías vecinas”, expresó el asambleísta del estado de Nueva York, David Buchwald.

Como mencionaron varios oradores, los miembros de 32BJ limpian casi el 90 por ciento de los grandes edificios de oficinas en la región, desde la sede de IBM y Pepsi-Cola, hasta las oficinas de los fondos de cobertura más prósperos del mundo, ubicados en Greenwich y Stamford, en Connecticut.

“Estas corporaciones deberían poder proporcionar un salario digno y buenos beneficios. Los trabajadores han tenido tantas grandes victorias este año, desde Stop & Shop hasta General Motors, demostrando que podemos ganar cuando estamos juntos. Gracias por el trabajo que hacen, y si es necesario, estaremos con ustedes el 31 de diciembre”, expresó la senadora estatal de Danbury, Julie Kushner, en una reunión prensa, celebrada en el vestíbulo del hotel Crowne-Plaza.

“Las personas que limpian los edificios de oficinas son las que hacen que sea un lugar seguro para trabajar. Se necesitan personas que sepan lo que están haciendo, y eso es lo que tenemos, y ustedes merecen ser compensados de manera justa por el trabajo que realiza”, expresó el alcalde de White Plains, Tom Roach.

Por su parte, el representante estatal David Michel (D-Stamford), comentó que “luchar por los trabajadores y por los sindicatos es parte de la lucha por el futuro de este país. Así que solo quiero decir que ‘Sí, se puede”.

“Vine a este país hace diez años desde la República Dominicana, y mi sueño era convertirme en peluquera. Me encanta ese trabajo, pero realicé más de mis sueños como limpiadora sindical: hay una mejor paga, más beneficios y más seguridad. Ahora estoy luchando por un futuro más brillante para todos los miembros de nuestro sindicato y para nuestras comunidades, con un buen contrato nuevo para fin de año. Sé que, juntos, podemos hacer que suceda”, apuntó la miembro del comité de limpieza y negociación del New York Medical College, Claudia Rodríguez.