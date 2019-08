Después de tragedias en Texas y Ohio: Policía de Connecticut brinda consejos sobre cómo sobrevivir a un tiroteo masivo

NEW HAVEN. – A las pocas horas de los tiroteos ocurridos en El Paso, Texas y Dayton, Ohio, la policía estatal de Connecticut brindó consejos sobre como sobrevivir a un hecho armado masivo.

“Desafortunadamente, con lo común que se han vuelto los tiroteos masivos, esto es algo de lo que las familias tendrán que hablar y por eso la policía estatal brinda algunos consejos”, manifestaron las autoridades.

Una publicación de la policía estatal de Connecticut en sus cuentas de redes sociales, posteadas el domingo pasado, detalla cómo sobrevivir a un tiroteo masivo.

Tres cosas para recordar son correr, esconderse y pelear.

“Tan pronto como escuches los disparos, corre. Debes saber dónde están las salidas, dejar caer tus pertenencias y no mirar hacia atrás. Las cosas materiales se recuperan, la vida no”, recomendó la policía estatal.

“A continuación, escóndete. Si estás demasiado cerca del tirador para correr y no te ve, escóndete y silencia tu teléfono. Incluso apágalo o ponlo en modo de vibración o silencioso”, agregaron las autoridades.

“Y como último recurso, pelea. Esto es si no tienes otra opción de enfrentarte al tirador. Tira sillas, un extintor de incendios, cualquier cosa a tu alrededor para darte tiempo extra de huir”, finalizó la policía estatal.

CONSEJOS

– Trata de ponerte a salvo escondiéndote.

– Busca una habitación donde puedas encerrarte. Deja atrás tus pertenencias, pero mantén tu celular si ya lo tienes a la mano. No olvides ponerlo en silencio.

– Si te mueves, trata de hacerlo en silencio mientras te mantienes oculto.

– Evita moverte sin un plan. Trata de visualizar hacia dónde vas, la mejor ruta y las rutas alternas antes de tomar una decisión.

– Busca un lugar donde puedas esconderte. De preferencia, elige un sitio donde puedas estar tanto protegido como encerrado. En cuanto lo consideres seguro, llama a números de emergencia para notificar sobre los hechos. Nunca asumas que alguien más ya lo hizo.

– Si te encuentras en espacios abiertos o exteriores al momento de una balacera arrójate de inmediato pegando tu frente al suelo y trata de estar tan plano como sea posible. Si estás cerca de un lugar de resguardo, agáchate y corre hacia allá, siempre y cuando esté a pocos metros de distancia.

– Muévete lejos de donde provienen los disparos, trata de hacerlo usando como cobertura cualquier objeto que esté a tu paso. No olvides que cualquier objeto puede ayudarte a esconderte pero no son a prueba de balas.

– Cuando llegues a una posición segura, mantente pegado al suelo y evita asomarte o levantar la cabeza para ver qué pasa.

– Espera a que autoridades lleguen a dar instrucciones.

– Si el tirador está cerca de ti no te acerques y evita confrontarlo.

– Si no tienes más remedio y tu último recurso para salvar tu vida es pelear, entonces improvisa armas, actúa agresivamente y nunca despegues tu vista del arma del agresor.

– Mantente firme a tus decisiones (no titubees o dudes en continuar el ataque).

– Expertos también recomiendan que, ante el caso extremo de enfrentarte directamente al agresor, lanza cualquier objeto que tenga a la mano: celular, llaves, cartera, bolsos. No es necesario tener buena puntería, lo que buscas no es hacer daño sino distraer al tirador, ya que el reflejo natural ante los objetos que se arrojan es quitarte o agacharte, de esta manera, el tirador perderá la puntería y dará posibilidad de que tú u otra persona lo neutralice.

– De tener cerca un extinguidor, dispara su contenido hacia el agresor con el fin de cegarlo y provocarle tos, aprovecha el momento para acercarte a golpearlo con el metal y tratar de quitarle el arma.

– Una vez que llegan elementos de seguridad mantén la calma y muestra tus manos, mantén tus manos visibles en todo momento.

– Evita realizar movimientos repentinos hacia los agentes de seguridad. Ellos no saben que eres otra víctima y pueden confundirte con el agresor, abrir fuego contra ti y herirte.

– Evita señalar, gritar o hacer ruidos estridentes.

– Sigue las instrucciones para salir del lugar, no te detengas a hacer más preguntas, solo sigue tu camino en dirección hacia donde te señalen las autoridades.