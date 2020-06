Despiden a oficial visto en video pateando a un sospechoso esposado

NEW HAVEN.- El Departamento de Policía de esta ciudad hizo un llamado al cambio luego de un video que mostró a un oficial golpeando y pateando a un sospechoso esposado.

Las imágenes de la cámara corporal del oficial Jason Santiago, en la Navidad de 2019, se publicaron a principios de este año y lo muestran pateando, golpeando y tirando de las trenzas de un hombre bajo custodia.

Santiago afirmó que el sospechoso escupió en su boca primero, un acto que llamó “una de las cosas más irrespetuosas que una persona puede hacerle a otra”.

El jefe de la policía de New Haven, Otoniel Reyes, presionó a la Junta de Comisionados de la Policía para que despidieran a Santiago.

En una audiencia de la Junta, el martes pasado, los comisionados votaron 4-2 para terminar el empleo de Santiago con el Departamento de Policía de New Haven.

En la audiencia, Reyes declaró que “mi responsabilidad para con los hombres y las mujeres de nuestra comunidad es asegurar que el liderazgo sea justo y que sea responsable”.

El abogado de Santiago abogó por la “justicia restaurativa” en el caso en lugar de la terminación del empleo.

Sus recomendaciones incluyen a Santiago cumpliendo una suspensión de tres meses con pérdida de pago, recibiendo capacitación adicional para el uso de la fuerza, hablando en sesiones de capacitación sobre el uso de la fuerza y ​​cómo impacta a los oficiales y la comunidad.

En una declaración en inglés y español, Santiago expresó que “Dios trabaja de maneras misteriosas y, a veces, se nos presentan luchas. En este momento es donde estoy parado: en medio de una lucha. Y estoy aquí para dar lo mejor de mí para los residentes de New Haven que necesitan protección. Durante los ocho años de servicio en la ciudad de New Haven, he logrado grandes cosas y nunca he sido indisciplinado”.

Luego destacó momentos en los que arriesgó su vida mientras estaba de servicio, incluida una vez que él y otro oficial salvaron a casi 30 personas de un edificio en llamas. También especificó momentos en los que utilizó técnicas de desescalada para evitar el uso de fuerza letal.

“Lamento esa decisión de una fracción de segundo que nos puso a todos en este momento en el que estamos ahora”, comentó Santiago.

Mientras tanto, fuera del Ayuntamiento, varios grupos se manifestaron a favor de despedir a Santiago.

El video del incidente puede verse en Youtube buscando el título: “BODY CAMERA: New Haven police release video of use of force incident”.

El alcalde de New Haven, Justin Elicker, declaró que “estoy satisfecho con la decisión de la Junta de Comisionados de la Policía. Estas son decisiones difíciles de tomar”.

Elicker apuntó que “entiendo que el oficial Santiago tenía un buen historial como oficial de la policía de New Haven. Aun así, debemos tener un alto nivel de conducta de los oficiales en el Departamento de Policía y asegurarnos de que los oficiales no usen la fuerza innecesaria. Las acciones del oficial Santiago, golpear a un individuo mientras estaba esposado, es claramente una acción que va mucho más allá de lo que es una conducta apropiada. Este tipo de comportamiento no es aceptable y debería tener consecuencias significativas”.