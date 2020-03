Despensas de alimentos siguen necesitando donaciones y voluntarios

NORWALK.- A medida que el coronavirus se propaga y el Estado establece pautas más estrictas para el distanciamiento social, las despensas de alimentos y otras organizaciones sin fines de lucro en Connecticut deben encontrar nuevas formas de servir a sus poblaciones y al mismo tiempo satisfacer un aumento repentino de las necesidades.

Muchos de los centros para los adultos mayores del área, centros de cuidado infantil sin fines de lucro y otros servicios presenciales han sido suspendidos en medio del brote, pero los activistas de las organizaciones sin fines de lucro manifestaron que muchas personas dependen demasiado de la ayuda nutricional que brinda el Meals on Wheels o el Gemma E. Moran United. Way/Labor Food Bank.

El Food Bank of Fairfleid County, en 461 Glenbrook Road, Stamford, proporciona alimentos para otros decenas programas de alimentos caritativos o sin fines de lucro, como despensas locales y centros de cuidado infantil.

El año pasado, el Banco de Alimentos y sus distribuidores prepararon más de 2 millones de comidas, se dio a conocer.

En las últimas semanas, el Food Bank of Fairfleid County y las despensas más pequeñas han recurrido a guantes adicionales y limpieza, pedidos anticipados y recolección en la acera, y un énfasis en el distanciamiento social para reducir el riesgo de propagar el coronavirus a través de su trabajo.

Lo que se necesita

De acuerdo con varios líderes sin fines de lucro, las despensas de alimentos y los bancos de alimentos de la zona necesitan especialmente productos no perecederos como mantequilla de maní, pasta y salsa para pastas, cereales, frutas y verduras enlatadas, arroz, avena y alimentos para bebés.

Otras organizaciones sin fines de lucro alrededor del área, específicamente aquellas que brindan cuidado infantil u otro tipo de cuidado personal, están buscando suministros sanitarios y médicos, como termómetros, desinfectantes para manos y guantes desechables.

Entre otras necesidades, muchos de los programas de entrega de alimentos sin fines de lucro del área están buscando voluntarios. Los procedimientos adicionales para la limpieza y el envasado de comestibles para la recogida en la acera requieren tiempo y esfuerzo adicionales sobre el trabajo anterior del Food Bank of Fairfield County, por lo que la labor de los voluntarios es necesaria.

“El Banco de Alimentos del Bajo Condado de Fairfield necesita su ayuda ahora. A medida que crece el impacto económico en las familias y los niños, también lo hace su necesidad de ayuda. Ya estamos comenzando a ver cuán devastador es el COVID-19 y la situación que se está convirtiendo. No podemos darnos el lujo de esperar. Necesitamos que actúen ahora”, declaró el alcalde David Martin.

El Alcalde pidió que las personas consideren donar alimentos o hacer una contribución al banco de alimentos a medida que la situación continúa desarrollándose.

El sitio web del banco de alimentos, en www.foodbanklfc.org también enfatiza la necesidad de hacer donaciones diarias durante este tiempo debido a la “demanda sin precedentes de alimentos” causada por el virus.

“Considere hacer una donación de alimentos o dinero que nos ayudará a garantizar que las familias tengan acceso a alimentos nutritivos durante este momento difícil. Si alguna vez ha querido unirse como comunidad, ahora es el momento”, se puede leer en la web del banco de alimentos.

Para hacer una donación, pueden ingresar a la web www.foodbanklfc.org.

Para donar también al New Covenant Center, ubicado en 174 Richmond Hill Avenue, en Stamford, pueden visitar la web www.newcovenantcenter.org.