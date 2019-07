Departamento de Salud ofrece bolsas gratuitas para eliminación de medicamentos

NORWALK.- Para muchas personas, el verano significa hospedar y entretener a familiares y amigos organizando comidas al aire libre, reuniones y otras diversiones.

Por tal razón, como parte de sus preparativos para las fiestas de verano, el Departamento de Salud de Norwalk pidió a las familias desechar de manera segura los medicamentos no utilizados antes de que lleguen sus visitantes.

Para ayudar en esa tarea, la agencia ofrecerá bolsas gratuitas para eliminación de medicamentos hasta agotar existencias.

Estas bolsas permiten que cualquier persona pueda tirar los medicamentos de forma segura y responsable en su propia basura de la casa, evitando el mal uso y protegiendo el medio ambiente.

Para obtener las bolsas, las personas pueden visitar la recepción del Departamento de Salud de Norwalk, en 137 East Avenue, durante las horas normales de oficina, de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Esta oferta está limitada a una bolsa por hogar. No se requiere información personal a cambio de las bolsas, manifestó la agencia.

La eliminación adecuada de los medicamentos recetados es una forma importante de prevenir el abuso de drogas y la adicción. Los familiares y visitantes, incluso los niños y los adolescentes, abusan, roban o abusan de medicamentos no utilizados o no deseados.

La adicción a los opioides, una clase de medicamentos que incluye algunos analgésicos recetados, se ha convertido en una epidemia en todo el país, y las tasas de intoxicación accidental y sobredosis relacionadas con estos medicamentos son altas.

Muchas personas que abusan de los medicamentos recetados, como los opiáceos, informan que los recibieron de amigos y familiares, incluso del gabinete de medicamentos del hogar.

Ayudar a las personas a mantener a sus seres queridos a salvo al deshacerse de los medicamentos recetados no deseados, no utilizados y vencidos es solo una de las muchas formas en que el Departamento de Salud de Norwalk trabaja en asociación con otros grupos locales para ayudar a prevenir la adicción y la sobredosis de opioides.

Para obtener más información sobre esta iniciativa, pueden comunicarse con Megan DiMeglio, coordinadora del proyecto llamando al 203-854-7984 o enviar un correo electrónico a mdimeglio@norwalkct.org.

“Tenga en cuenta que estas bolsas de eliminación están destinadas para el uso en el hogar. No traiga pastillas, agujas u otros desechos médicos al Departamento de Salud, ya que no serán aceptados. Si prefiere deshacerse de sus medicamentos en una caja de entrega de drogas, visite el Departamento de Policía de Norwalk, en 1 Monroe Street”, finalizó el Departamento de Salud.