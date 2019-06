Departamento de Policía a indocumentados: “No tengan miedo, no colaboramos con el ICE”

Autoridades instan a los inmigrantes a no tener temor de llamar a los oficiales durante una emergencia

STAMFORD.- Después de las amenazas sobre las redadas de inmigración, el Departamento de Policía de esta ciudad recordó a los inmigrantes que no deben tener miedo de llamar a los oficiales locales durante una emergencia.

El presidente Donald Trump demoró las redadas que se esperaba que las autoridades del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) llevaran a cabo en las principales ciudades.

El mandatario twitteó que pospuso las redadas durante dos semanas para que los republicanos y los demócratas pudieran arreglar lo que él llamó problemas de asilo y escapatoria en la frontera sur con México.

Los defensores organizaron planes el viernes pasado para proteger a las comunidades inmigrantes cuando se conoció la noticia de que Trump había ordenado al ICE que reuniera a las familias de inmigrantes con órdenes de deportación.

Las redadas se esperaban el domingo en 10 ciudades importantes, incluidas Chicago, Miami, Los Ángeles y Houston.

En una publicación en español e inglés en su página de Facebook, la policía de Stamford enfatizó que los agentes ayudarán a las personas sin importar su estatus legal y no colaborarán con el ICE.

“Para aquellas personas que pueden estar indocumentadas, queremos recordarle el Departamento de Policía de Stamford no detiene a las personas en nombre del ICE”, expresó el asistente del jefe de la policía, James Matheny.

“Si una persona necesita servicios policiales, puede llamarnos sin el temor de que le preguntemos cuál es su estado migratorio actual. Nuestra prioridad es, y siempre será mantener la seguridad pública”, agregó el oficial.

La policía local no puede cooperar con el ICE en virtud de la Trust Act de Connecticut, que fue aprobada en 2013 para evitar que los inmigrantes indocumentados teman informar sobre los delitos a la policía.

La legislatura estatal fortaleció aún más la ley este año al eliminar todas las excepciones a la legislación, excepto dos.

Los defensores de los inmigrantes y los funcionarios electos en el Estado han dicho que son escépticos acerca de cómo las amenazas de deportación de Trump afectarían a los de Connecticut, en parte debido al Trust Act.