“Dejen de poner en peligro la salud de los inmigrantes”, exigen fiscales de 19 Estados

Una coalición liderada por la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, le exigió al USCIS y al ICE proveer respuestas inmediatas sobre el estado y la supervisión del programa federal de Medical Deferred Action

NUEVA YORK.- La Fiscal General de Nueva York, Letitia James lideró una coalición de 19 fiscales estatales, y exigió esta semana a los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y al U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) proveer respuestas inmediatas sobre el estado y la supervisión del programa federal de Medical Deferred Action.

Durante años, el programa ha permitido que los inmigrantes soliciten permanecer en los Estados Unidos si tienen una necesidad médica extrema.

Desde su creación, el USCIS ha supervisado y administrado este programa, pero la semana pasada, sin previo aviso, USCIS informó a los solicitantes que la agencia ya no supervisa este programa.

Desde entonces, la Administración Trump no ha emitido ninguna directiva formal u orientación sobre el nuevo proceso para revisar las solicitudes de la Medical Deferred Action, incluyendo una indicación de qué agencia federal ahora supervisa el programa, por lo cual la coalición exige respuestas.

“Este programa existe por una simple y principal razón: para salvar vidas. Al negarles a los niños y a las familias un tratamiento médico que salva vidas sin ninguna explicación y más bien amenazar con deportarlos, el gobierno federal está firmando efectivamente su sentencia de muerte. Esto es inconcebible y no será tolerado”, señaló la Fiscal General Letitia James.

El programa de Medical Deferred Action, fue creado para permitir a los inmigrantes solicitar una estadía prolongada en los Estados Unidos en caso de extrema necesidad médica.

Durante décadas, el USCIS ha considerado y concedido rutinariamente solicitudes presentadas por ciudadanos extranjeros, incluso para pacientes que reciben atención vitalicia en los Estados Unidos y para los padres de dichos pacientes. Estas subvenciones para el programa han impedido la deportación de niños y adultos gravemente enfermos a países donde sus vidas estarían en peligro debido a la falta de cuidados de salud de gran calidad.

Este programa también ha dado a los pacientes acceso a los seguros de salud y ha permitido a los padres de niños enfermos recibir autorizaciones de trabajo que necesitan para pagar las facturas médicas de sus hijos y para mantener a sus familias.

El USCIS informó recientemente a varios extranjeros que presentaron sus solicitudes al plan de Medical Deferred Action o solicitudes para la renovación de tales medidas diferidas que ya no considerarían solicitudes para este programa, excepto para ciertos miembros militares, reclutas y sus familias.

En las cartas enviadas a los solicitantes también se les informó que estaban obligados a abandonar el país 33 días después de la fecha de la denegación o que estarían en riesgo de deportación.

Después de la indignación pública por la aparente suspensión de los procesos bajo el programa de la Medical Deferred Action, el 2 de septiembre pasado, el USCIS anunció que continuaría procesando las solicitudes al plan de Medical Deferred Action, pero solo para las personas que tenían una solicitud pendiente, a partir del 7 de agosto.

James señaló que el USCIS no ha proporcionado ninguna explicación oficial de su decisión de suspender la consideración de solicitudes al programa de Medical Deferred Action en el futuro.

Aunque, según informes, al menos dos funcionarios del gobierno federal han dicho que el ICE revisará las solicitudes relacionadas al programa, la agencia no ha proporcionado ninguna indicación, ni mucho menos información detallada, sobre los planes para considerar tales solicitudes o cómo las personas a las que se les ha denegado el programa, por parte del USCIS, puede solicitar dicho alivio migratorio del ICE.

Los pacientes enfermos y sus familias quedan asustados, traumatizados e inseguros de su salud y futuro bienestar, señaló James.

La Fiscal General James, emitió esta carta con el respaldo y las firmas de los Fiscales Generales de los estados de California, Colorado, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, y Washington.