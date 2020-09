Defensores investigan si detenciones de jóvenes peatones están motivadas por la raza

Los jóvenes afroamericanos e hispanos se quejan de ser continuamente acosados ​​por oficiales de policía mientras caminan por la calle o se congregan con sus amigos. Detallan sus experiencias negativas con la aplicación de la ley, señalaron los defensores

NEW HAVEN.- La policía detiene regularmente a los niños y jóvenes en las calles urbanas, pero no hay datos sobre si las paradas están motivadas por la raza o si tenían un propósito legítimo, según el Center for Children’s Advocacy, con sede en Hartford.

El Centro intentó enmendar la ley Alvin Penn del Estado para incluir las paradas para peatones, pero sus esfuerzos para incluirla en la agenda de la sesión especial de julio de la Asamblea General no fueron suficientes.

Tampoco pinta bien para la sesión legislativa especial de septiembre, de acuerdo con el senador Gary Winfield, demócrata de New Haven, copresidente del Comité Judicial.

La Alvin W. Penn Racial Profiling Prohibition Act, aprobada en 1999, prohíbe a la policía detener a los conductores por motivos de raza, edad, género u orientación sexual.

En 2012, la legislatura hizo cambios a la ley que requieren que los departamentos de policía recopilen y envíen todos los datos recopilados durante las paradas de tráfico, incluida la raza o el origen étnico del conductor.

Luego, los datos son analizados por el Racial Profiling Prohibition Project en el Central Connecticut State University’s Institute for Municipal and Regional Policy. Los resultados del análisis han señalado a docenas de departamentos de policía en todo el Estado para una revisión más cercana de posibles perfiles raciales.

El Centro para la Defensa de los Niños quiere la misma recopilación y análisis de datos para todas las paradas de peatones por parte de la policía, lo que tiende a afectar de manera desproporcionada a los jóvenes menores de 16 años que no conducen, declaró Samuel Rivera, abogado senior del Racial Justice Project at the Center.

“En el centro de la ciudad, la mayoría de los niños no tienen un lugar adonde ir y pasan el rato y los detienen si son de un color en particular. Estos niños simplemente están pasando el rato y no tienen otros medios. Si tuviéramos los datos relacionados con las minorías, podríamos ver lo que está sucediendo”, señaló Rivera.

Los datos de paradas de tráfico recopilados para el Racial Profiling Prohibition Project se centran en los conductores, que son todos mayores de 16 años, indicó Rivera en un testimonio presentado mientras los legisladores estaban considerando las reformas policiales radicales, a finales de junio y principios de julio.

No existe una recopilación completa de datos sobre las interacciones de la policía con los adolescentes, la mayoría de las cuales ocurren a pie porque los adolescentes son demasiado pequeños para conducir, añadió.

“La discriminación racial de personas afroamericanas e hispanas es un problema común en Connecticut y en todo el país. Más específicamente, los jóvenes de color se quejan de ser continuamente acosados ​​por los oficiales de policía mientras caminan por la calle o se congregan con amigos. Detallan sus experiencias negativas con la aplicación de la ley”, precisó Rivera en el testimonio.

La inclusión de los datos de las paradas de peatones proporcionaría una imagen más completa de los perfiles raciales en el Estado, reiteró.

“Muestra dónde hay un problema y dónde no lo hay. Es beneficioso para todos y se puede hacer con una solución sencilla modificando la legislación existente”, comentó el defensor.

Varios otros estados y grandes ciudades ya requieren que se recopilen los datos de las paradas de peatones, incluidos Washington DC, Colorado, Milwaukee e Illinois, se dio a conocer.