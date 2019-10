Defensores de los inmigrantes exigen más acción y menos palabras a Alcalde

Después de un mes de insistencia, los miembros de la organización Make the Road CT finalmente pudieron reunirse con el alcalde Joe Ganim para pedirle más compromiso con la comunidad inmigrante

BRIDGEPORT.- Los miembros del Fight Back Committee de la organización Make the Road CT visitaron, el lunes pasado, las oficinas del alcalde Joe Ganim, en 999 Broad Street, para exigir más acción y menos palabras en los temas relacionados con la comunidad inmigrante.

Siete miembros de la organización se presentaron en el Centro de Gobierno para exigir una reunión cara a cara con el Alcalde y compartir una serie de preocupaciones.

Los miembros de la organización le formularon varias preguntas al Alcalde, entre ellas ¿Cómo se capacitará a los policías locales en la TRUST Act estatal?, La ley actualizada entró en vigencia el 1 de octubre y restringirá las circunstancias en que la policía de Connecticut cooperará con los funcionarios federales del U.S Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Después de que inicialmente a los miembros de la organización se les dijo que el Alcalde no estaba, y no se podía programar una reunión de inmediato, el grupo fue llevado a una sala de conferencias donde se reunieron con Ganim y otros empleados de la Ciudad durante casi una hora.

De acuerdo con Make to Road han existido algunas actividades del ICE en Bridgeport, incluido el arresto de alto perfil de un chef local, que durante varios años trabajó en el restaurante del presidente del Partido Demócrata de esta ciudad, Mario Testa.

Ganim es un amigo cercano de Testa.

“Solo queremos saber cómo pueden ayudarnos para que la nueva TRUST Act se cumpla a cabalidad”, le preguntó al Alcalde el miembro de Make the Road, Leo Charles.

Ganim dijo que emitirá una orden ejecutiva a la policía sobre la TRUST Act revisada y prometió tratar de llegar mejor a la población inmigrante de esta ciudad.

La Ciudad ha señalado continuamente que su policía no trabaja para el gobierno federal y no es una rama de aplicación de la ley en temas de inmigración.

Ganim reiteró ese mensaje refiriéndose a dos policías que participaron en la reunión.

“Estos oficiales y el Departamento de Policía de Bridgeport no informan ni reportarán nada al ICE”, reiteró el Alcalde.

“No violaremos la ley federal, pero no es nuestro trabajo informar nada al ICE. Estos oficiales no están bajo la dirección de la agencia federal y bajo mi dirección como Alcalde no actuamos bajo las directrices del ICE”, precisó Ganim.

Ganim, que se postula para la reelección, tiene un historial mixto en temas de inmigración desde que asumió el cargo el 1º de diciembre de 2015.

El grupo publicó una carta enumerando sus demandas. Según Make to Road los miembros del público son bienvenidos a firmar dicha carta en apoyo.

Su administración continuó con la implementación de un programa de tarjeta de identificación municipal. Aunque las identificaciones están disponibles para todos los residentes, se consideran particularmente útiles para la comunidad indocumentada cuyo estatus puede dificultar la solicitud y la recepción de tipos formales de identificación.

Pero Ganim en 2017 también se opuso con éxito a los esfuerzos de los activistas y algunos miembros de la Junta de la Ciudad, frente a la agresiva agenda de deportación del presidente Donald Trump, para designar a Bridgeport como una “Ciudad Santuario”, como lo es Hartford y New Haven, para los inmigrantes indocumentados.

Ganim cree que el término era demasiado controvertido y podría poner en peligro los fondos federales.

En junio de 2018, mientras se postulaba sin éxito para Gobernador, Ganim voló repentinamente más de 2 mil 200 millas a la frontera de Texas con México para unirse a otros alcaldes de todo el país para protestar por la separación de Trump de los niños inmigrantes de sus padres indocumentados.

Sin embargo, cuando el chef, Luis Alvarado-Rivera, un padre soltero, fue arrestado por los agentes de ICE el 15 de julio y retenido en Boston, el alcalde Ganim no dijo nada al respecto, señalaron los miembros de Make to Road.

El alcalde dijo que la Ciudad está explorando la posibilidad de crear una “Línea Directa de ICE” vinculada a su sistema 311 para los inmigrantes preocupados por sus derechos. Además, llamó a John Gomes, de la oficina administrativa principal de la Ciudad, para trabajar con el grupo en sus preocupaciones.

Sonia Hernández, miembro del Fight Back Committee de Make The Road CT declaró que “en eventos públicos, he estrechado la mano del alcalde Ganim y él ha manifestado su apoyo a la comunidad de inmigrantes en Bridgeport, pero aún no hemos visto acción. Parece que el Alcalde está contento de participar en sesiones fotográficas con la comunidad inmigrante, pero duda en tomar medidas para apoyarnos”.

La activista agregó que “la acción habla más que las palabras. Queremos que el Alcalde nos muestre que está realmente comprometido con la seguridad de los residentes de Bridgeport. La seguridad de la comunidad es demasiado importante y exigimos que se escuchen nuestras voces y nuestras preocupaciones. Si el alcalde Ganim realmente apoya a la comunidad inmigrante, debe demostrarlo. Nuestra Ciudad no puede prosperar a menos que todos los residentes puedan vivir con seguridad y dignidad”.