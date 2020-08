Defensores de inmigrantes se reunirán con Gobernador en su mansión

Le entregarán una lista de necesidades para los inmigrantes, incluyendo un Fondo de Desastre

HARTFORD.- Los defensores de los inmigrantes se reunirán en la Mansión del Gobernador para exigir ser escuchados y entregarle una lista de demandas de ayuda para las familias necesitadas.

La reunión se llevará a cabo el viernes 14 de agosto, en 990 Prospect Street, Hartford, de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche.

De acuerdo con los defensores, muchas familias inmigrantes han estado sin ingresos económicos durante varios meses.

En la reunión, los defensores exigirán al gobernador Ned Lamont un Fondo de Desastre de 150 millones de dólares para las comunidades de inmigrantes.

La coalición #ImmmigrationAreaEssential, que está formada por más de 60 organizaciones religiosas, de derechos de los inmigrantes, laborales, de derechos civiles y de justicia social, llevará sus demandas de ayuda directamente al gobernador Lamont.

Por su parte, representantes de la comunidad de inmigrantes le entregarán a Lamont personalmente una carta gigante que describe sus demandas de ayuda y sus historias de supervivencia durante la pandemia de COVID-19.

Después de la entrega de la carta, el evento continuará con actuaciones y poesía destacando la resiliencia de la comunidad inmigrante.

Los participantes llevaran letreros y pancartas que dirán “Somos excluidos y esenciales” y “¡Justicia! ¡No migas!”, “¡Alivio! ¡No desalojos!” y “Lamont – ¿Puedes vivir solo con $8?”.

Este mes se cumplen seis meses desde que la pandemia de COVID-19 golpeó a Connecticut, seis meses en los que muchos en la comunidad de inmigrantes han estado sin trabajo y sin ingresos, y seis meses sin ningún alivio o acción significativa del estado de Connecticut, señalaron los defensores.

“Si bien muchos en Connecticut pueden recurrir a los programas de redes de seguridad existentes, incluidos los beneficios por desempleo, y los nuevos esfuerzos federales de alivio y estímulo, los trabajadores indocumentados están excluidos de esos programas”, señalaron miembros de la coalición.

La coalición está formada por miembros de las organizaciones CT Students for a Dream (C4D), Make The Road CT, Uniting for a Safe Inclusive Community- Manchester, Independent Drivers Guild/IAMAW, Connecticut Women’s Education and Legal Fund (CWEALF), Semilla Collective – Colectivo Semilla New Haven, The Neighbor Fund, Party for Socialism and Liberation – CT, Connecticut Bail Fund, entre otras.

Desde abril, la Immigrants Are Essential Coalition, compuesta por 60 organizaciones religiosas, de derechos de los inmigrantes, laborales, de derechos civiles y de justicia social, ha estado pidiendo a la Administración Lamont que cree un fondo de ayuda en casos de desastre para la comunidad de inmigrantes que ha sido excluida de todo alivio.

Esta demanda también se ha hecho eco de los funcionarios legislativos del Estado, incluidos 17 senadores estatales de Connecticut y 23 representantes de la cámara estatal.