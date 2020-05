Defensores de discapacitados presentan queja ante Oficina de Derechos Civiles

Los denunciantes exigen que los cuidadores acompañen a su ser querido con una discapacidad intelectual y de desarrollo a los hospitales, con el fin de que el paciente no esté solo

NEW HAVEN.- Disability Rights Connecticut (DRCT) y varios otros grupos de defensa advirtieron que no se quedarán sentados mientras las familias envían a sus seres queridos a los hospitales solos.

El grupo presentó una queja ante la Oficina de Derechos Civiles de los Estados Unidos instando a la agencia federal a “investigar de inmediato y tomar medidas rápidas” para resolver las denuncias de discriminación por discapacidad.

La semana pasada, el Departamento de Servicios del Desarrollo y la Asociación de Hospitales de Connecticut llegaron a un acuerdo para permitir que algunos cuidadores acompañen a su ser querido con una discapacidad intelectual y de desarrollo al hospital.

Pero se limitó solo a aquellos que reciben servicios del Departamento de Servicios del Desarrollo.

La guía “limita ilegalmente las protecciones a solo aquellas personas con Intellectual and Developmental Disabilities o I/DD que reciben servicios del Departamento de Servicios Sociales”, declararon los demandantes del Disability Rights Connecticut en su queja.

“La carta excluye a las personas con discapacidades en Connecticut que no son atendidas por la agencia, así como a aquellas que no tienen I/DD pero tienen necesidades igualmente críticas y el derecho legal de que una persona de apoyo los acompañe al hospital”, agregaron los demandantes.

No incluye a personas como Maria Dadario, una mujer de 27 años, con problemas de audición y visión limitada.

Dadario estaba buscando atención médica por un síntoma de salud mental y el departamento de emergencias del hospital de New Haven se negó a proporcionarle un intérprete de lenguaje de señas.

En cambio, la obligaron a usar la interpretación de retransmisión de video, que no funcionó porque la tecnología se mantuvo congelada.

Un psiquiatra intentó usar Video Remote Interpreting (VRI) pero no estaba funcionando bien y Dadario sintió que había muchos problemas de comunicación. Ella se fue después de tres horas.

Hace cinco semanas, la guía del Departamento de Servicios Sociales hizo posible que los 5 mil adultos discapacitados en hogares grupales y otros entornos congregados tengan una persona de cuidado que los acompañe al hospital.

Con la excepción de tres hospitales de Connecticut, operados por Nuvance Health, que también funciona en Nueva York, ningún hospital de Connecticut hace una excepción a su prohibición de visitas para personas de apoyo para personas con discapacidades, según los demandantes.

DRCT se unió en la demanda federal al Center for Public Representation y CommunicationFIRST, ambos de Washington, DC, y The Arc of Connecticut, The Arc of the United States, and Independence Northwest: Center for Independent Living of Northwest CT.

“Las personas con discapacidad deben tener el mismo acceso a los recursos y servicios médicos. Nuestra agencia continuará haciendo cumplir la ley según corresponda para garantizar que ninguna persona se quede atrás debido a estereotipos ilegales o discriminación”, apuntó Roger Severino, director de la Oficina de Derechos Civiles del Department of Health and Human Services (HHS).