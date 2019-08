Defensores condenan video donde se ve a oficial golpeando con su pistola a sospechoso

BRIDGEPORT – La American Civil Liberties Union (ACLU) condenó un video donde se puede ver a un joven siendo golpeado por un oficial de policía de esta ciudad.

El video se ha vuelto viral en las redes sociales

Los defensores de la ACLU señalaron que vieron el video y se sorprendieron.

Ahora, la organización está buscando una solución a nivel estatal, para evitar que la acción del oficial de la policía no quede solo en una sanción disciplinaria de trabajo.

“Hemos visto una y otra vez que el Departamento de Policía de Bridgeport no puede ocuparse de sus propios asuntos, tienen oficiales que están haciendo cosas que son evidentemente inconstitucionales al violar las libertades básicas de las personas, y simplemente se están saliendo con la suya y regresando al trabajo después de que el archivo esté terminado”, declaró David McGuire, quien es el director ejecutivo de la ACLU, en Connecticut.

De acuerdo con el informe, el oficial de policía, Gianni Capozziello, detuvo un Volkswagen rojo en la Jane Street, el viernes pasado, por la noche después de notar que coincidía con la descripción de un vehículo robado.

Después de ver el video en Facebook y Twitter, la ACLU dijo que hay que hacer algo de inmediato.

McGuire indicó que “el video es muy preocupante, pero lo que realmente hace es plantear la pregunta sobre el liderazgo del Departamento de Policía de Bridgeport, en los últimos años hemos visto muchos casos en los que los agentes han utilizado la violencia para provocar lesiones graves y la muerte de personas en Bridgeport”.

En el video, se puede observar que el conductor, al ver que un oficial se acercaba, salió del vehículo, sin embargo, otro agente lo golpeó con la pistola en la cabeza.

En el informe policial, Capozziello afirmó que “Observé que sus dos manos caían por debajo de su cintura. Temiendo que él esté buscando un arma, utilicé el área del compartimento de mi pistola como arma de impacto de emergencia”.

El jefe de la policía de Bridgeport, Armando Pérez, ordenó que el oficial Capozziello estuviera fuera de servicio inmediatamente a la espera de la investigación.

Los miembros de la ACLU dijeron que eso no es suficiente.

“Usted sabe que este no es el único Departamento en el que vemos que la policía usa la violencia contra otras personas, es completamente inaceptable y debe haber una supervisión independiente de la agencia para reinar en esta mala conducta”, indicó McGuire.

Según el informe policial, el conductor de 17 años poseía 0.7 gramos de heroína y, de hecho, el automóvil fue robado.

La ACLU dijo que saber eso no era razón suficiente para tomar la acción que mostró el video.

La policía dijo que todavía están mirando la cámara corporal del oficial y otras imágenes de la cámara del incidente para completar una investigación exhaustiva.

El video puede observar en YouTube, buscando “Police Officer Hits Man Over The Head With His Gun”.