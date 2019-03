Defensores celebran proyecto de “Sueños y Promesas” que protege a inmigrantes

La propuesta tiene como propósito brindar protecciones permanentes y un camino hacia la ciudadanía para los jóvenes inmigrantes, a los que tienen el TPS y el Retiro Forzado Diferido (DED)

BRIDGEPORT.- Los demócratas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos presentarán esta semana la Dream + Promise Act of 2019, H.R. 6, que tiene como objetivo brindar protecciones permanentes y un camino hacia la ciudadanía para los jóvenes inmigrantes, aquellos que tengan el Estatus de Protección Temporal (TPS) y el Retiro Forzado Diferido (DED).

Los miembros de la organización Make the Road CT manifestaron a EL SOL News que la Dream + Promise Act es audaz, progresivo y es el proyecto de ley más inclusivo de su tipo.

Según la organización, el proyecto es beneficioso, ya que incluye no solo a los jóvenes indocumentados, sino también a los titulares de TPS.

Se estima que Connecticut tiene 10 mil jóvenes indocumentados que podrían haber calificado para la Deferred Action for Childhood Arrival (DACA) y actualmente tiene mil 600 titulares del TPS.

Bárbara López, directora ejecutiva de Make the Road CT, declaró a este semanario que “durante dos años hemos estado trabajando para detener y limitar los daños a las comunidades de inmigrantes causados ​​por la administración del presidente Donald Trump. El mandatario ha atacado las protecciones de DACA y TPS, pero juntos nuestra comunidad ha luchado contra estas políticas de odio y miedo.”

López agregó que “la Dream + Promise Act es un paso en la dirección correcta, ya que ofrece protecciones permanentes sin políticas de aplicación perjudiciales. Pero no es el final. No dejaremos de luchar hasta que tengamos protecciones y soluciones legislativas permanentes para todos, para que todas nuestras comunidades puedan vivir con seguridad y dignidad”.

De acuerdo con la directiva, el proyecto de ley da esperanza a las millones de familias de inmigrantes y refugiados que han hecho de este país su hogar, el lugar donde trabajan, van a la escuela, rezan y crían a sus familias.

“Nuestras comunidades no pueden vivir con una incertidumbre continua sobre si podrán o no permanecer en los Estados Unidos y con sus familias”, añadió.

Por su parte, Sonia Hernández, miembro de la organización Madres en Acción de Bridgeport, perteneciente a Make the Road CT, señaló que “hemos estado luchando por un Dream Act y TPS desde antes de que me involucrara en Make the Road CT en enero pasado, y queremos que nuestros representantes en el Congreso nos escuchen”.

Hernández precisó que “no olvidemos lo que nos trajo aquí. El último ciclo electoral llevó a la Cámara de Representantes más progresista de la historia porque la gente quiere un cambio. Hacemos un llamado a nuestra delegación de Connecticut para que no solo apoye la Dream + Promise Act of 2019, sino que también nos comprometamos a luchar para proteger a la comunidad inmigrante de la deportación al rechazar la reciente propuesta de presupuesto de Trump”.

La activista apuntó que “estamos cansados ​​de que nuestros representantes digan que se preocupan por las comunidades de inmigrantes y luego se dan la vuelta y votan para financiar el muro fronterizo, el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) o los centros de detención de inmigrantes”.

Según sus miembros, la organización Make the Road CT trabaja para ayudar a los inmigrantes a ser activos en sus comunidades y a salir de la pobreza a través de servicios legales y de apoyo, el compromiso cívico, educación transformadora e innovación de políticas.