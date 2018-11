Cuomo vrs Molinaro: Cuatro temas claves para elegir a gobernador de Nueva York

NUEVA YORK.- El gobernador Andrew Cuomo y el retador republicano Marc Molinaro se han enfrentado durante la campaña para la máxima silla del estado de Nueva York abordando una serie de problemas locales y nacionales.

Cuomo ha tratado de vincular a Molinano, actual Ejecutivo del condado de Dutchess, con la administración del presidente Donald Trump, calificando a Molinaro como “acólito” y “mini-yo” de Trump.

Por su parte, Molinaro ha acusado que Cuomo de dirigir una administración deficiente durante los últimos ocho años debido a las condenas de altos asesores y agentes políticos. Sin embargo, la carrera no ha sido solo sobre insultos.

Ambos candidatos han diferido en las prioridades de las políticas y la dirección que tomarían el Estado si fueran elegidos.

Según la última encuesta de la Universidad de Quinnipiac publicada esta semana,

Cuomo, que busca un tercer mandato, supera a Molinaro, con un 58 a 35 por ciento, con un 5 por ciento de indecisos, entre los votantes probables.

La elecciones generales en Nueva York serán el martes 6 de noviembre.

TEMAS CLAVES

Presidente Trump

Cuomo ha incrementado sus críticas al presidente este año cuando el gobernador demócrata busca un tercer mandato, uniéndose contra las políticas y la retórica de Trump.

En sus comentarios y anuncios de televisión, Cuomo ha tratado de vincular a Molinaro con Trump.

El demócrata durante su único debate televisivo el 23 de octubre, pasado etiquetó a Molinaro, como parte de “este cáncer extremadamente conservador y divisivo que ha traído a este Estado con Washington”.

Cuomo dijo que Molinaro es pro-vida y votó en contra del matrimonio entre las personas del mismo sexo como asambleísta, así como votar en contra de los proyectos para proporcionar un salario igual para las mujeres.

Molinaro intentó definirse a sí mismo como un moderado social, indicando que no votó por Trump y que no infringiría las leyes de aborto de Nueva York.

El republicano dijo que ahora apoya el matrimonio entre personas del mismo sexo y la igualdad salarial para las mujeres.

“Crecí con cupones de alimentos. Y hoy, me postulo para Gobernador. Es el sueño que todo neoyorquino debería poder vivir. Pero muchos están renunciando a su sueño y huyen de nuestro Estado”, indicó Molinaro en su último anuncio.

Impuestos de propiedad

Molinaro se ha comprometido a reducir los impuestos a la propiedad en un 30 por ciento durante cinco años, en parte haciendo que el Estado recoja los costos de los condados para el Medicaid.

“Tengo un plan para reducir los impuestos a la propiedad en un 30 por ciento, terminar con la corrupción y mantener a las familias aquí en Nueva York. Los neoyorquinos comunes como nosotros lo merecemos”, continuó el anuncio de Molinaro.

Cuomo rechazó el plan de Molinaro, argumentando que el Estado no tiene los medios para retirar la parte de Medicaid de los condados, el programa de seguro de salud para los pobres y discapacitados.

Dijo que simplemente sería un cambio de impuestos.

“¿Dónde va a obtener el Estado 7.6 mil millones de dólares? O tendrías que aumentar los impuestos en el lado estatal o tendrías que recortar la educación”, respondió Cuomo a las propuestas de Molinaro.

Cuomo ha promocionado un límite de impuestos a la propiedad que él y la Legislatura estatal instalaron en 2011 como limitante del crecimiento de los impuestos a la propiedad. Además, ha reducido los impuestos sobre la renta y ha puesto un límite de gasto estatal.

Empleos

Cuomo ha promovido la disminución del desempleo en el Estado y el aumento de puestos de trabajo bajo su mandato.

Pero el crecimiento ha sido en gran parte en la ciudad de Nueva York y no en condados tambien muy poblados como el de Westchester.

Cuomo se ha comprometido a continuar invirtiendo en programas de desarrollo económico con un enfoque región por región.

“Invertimos más y lo hicimos de manera inteligente yendo a cada economía regional para hacer un plan regional para esa región porque no existe una solución única para todos”, indicó Cuomo.

Molinaro cuestionó las palabras de Cuomo, señalando que los programas del Gobernador se han visto empañados por el escándalo y la convicción de unos pocos asesores principales conectados a proyectos en el Estado.

Molinaro quiere revisar los programas de incentivos del Estado, incluso hacer que el gasto público sea más transparente.

“¿En qué momento, después de ocho años de estar en el cargo, asume usted la responsabilidad?” Molinaro le preguntó a Cuomo durante su debate.

“O al menos admita que se ha beneficiado políticamente de esto o no tiene idea de lo que está sucediendo en la Administración. Esto es lo que está robando a los contribuyentes. Ha permitido que personas en esta administración defrauden a los contribuyentes”, respondió Molinaro a Cuomo.

Limpiando Albany

Si es reelegido, Cuomo se ha comprometido a hacer más para fortalecer las leyes de ética y reforzar las leyes de financiamiento de campañas.

Cuomo declaró que la Comisión Conjunta de Ética Pública, fue un buen comienzo cuando se instaló en 2011, pero necesita una mayor independencia.

Entre sus otras propuestas estaría cerrar una brecha que permite a las compañías de responsabilidad limitada eludir los límites de la donación de campañas y prohibir que los legisladores tengan ingresos externos.

“Necesitamos una reforma ética; necesitamos cerrar las lagunas de la LLC”, comentó Cuomo en un discurso en Peekskill, en el condado de Westchester, el 5 de octubre pasado.

Molinaro quiere instalar límites de dos o cuatro años para los funcionarios electos de todo el Estado y seis períodos de dos años para la Legislatura estatal.

Además, prohibiría las contribuciones de campaña al Gobernador de compañías que tienen negocios antes que el estado.

“Hay fallas sistémicas y estructurales que permiten a los malos actores prosperar y con demasiada frecuencia incentivan perversamente el comportamiento corrupto”, señala la propuesta de Molinaro.