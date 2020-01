CT realiza censo anual sobre personas sin hogar

La Connecticut Coalition to End Homelessness necesita voluntarios

NEW HAVEN.- Connecticut está llevando a cabo esta semana su censo anual sobre las personas que están viviendo sin hogar en el Estado.

La Connecticut Coalition to End Homelessness necesita voluntarios para el conteo anual que comenzó esta semana y continuará hasta el martes 28 de enero.

En el conteo de 2019 estimó que más de 3 mil personas en Connecticut no tenían hogar y 577 de ellas eran niños.

El propósito del recuento, ordenado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD), es proporcionar una cifra real de quién está experimentando la falta de vivienda en una sola noche, incluidas las personas refugiadas y sin refugio, declaró Madeline Ravich, asesora de desarrollo de Connecticut Coalition to End Homelessness, la organización que coordina el conteo.

El recuento se realiza en todo el país aproximadamente en la misma época del año.

En general, la falta de vivienda en Connecticut ha disminuido un 32 por ciento desde 2007, precisó Ravich, pero dejó claro que aun quema mucho trabajo por hacer.

Richard Cho, presidente de la Connecticut Coalition to End Homelessness, indicó que la lección más importante aprendida es que las personas que caen en la calle no son una población homogénea, es decir, que se necesita una variedad de servicios de vivienda diferentes para asistirlos.

Por ejemplo, algunas personas necesitan viviendas asequibles a largo plazo con apoyos integrales, mientras que otras con una brecha entre sus salarios y los costos de vivienda necesitan viviendas más asequibles a corto plazo.

Algunas personas necesitan asistencia de alquiler a corto plazo mientras trabajan para aumentar sus salarios u horas de trabajo, mientras que otras necesitan ayuda con un depósito de seguridad o asistencia para navegar el sistema de vivienda.

Para ser voluntario y participar en el censo sobre las personas sin hogar en Connecticut, pueden visitar la web www.cceh.org/volunteer.