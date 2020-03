CT promete luchar contra retención de fondos para ciudades santuario

NEW HAVEN.- Un tribunal de apelaciones de Manhattan le otorgó a la administración del presidente Donald Trump la opción de retener el dinero de las subvenciones federales de cualquier Ciudad y Estado que elija no cooperar con el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Sin embargo, las autoridades de Connecticut anunciaron que lucharán contra esta decisión.

New Haven se ha considerado durante mucho tiempo una ciudad santuario, lo que significa que se han negado a ayudar al ICE a poner a los inmigrantes indocumentados bajo custodia federal.

Continuar con esa práctica podría costarle mucho dinero a la Ciudad y por tal razón, los abogados de New Haven ahora están revisando el último fallo.

“La idea de que el gobierno federal retenga los fondos designados que sirven para apoyar la policía comunitaria, en lugares como New Haven, es ofensiva y no podemos permitirla”, señaló el alcalde Justin Elicker.

El Departamento de Justicia indicó que los beneficiarios de las subvenciones deben certificar que proporcionarán información a las autoridades de inmigración, informar al Departamento de Justicia sobre las fechas de liberación de los inmigrantes indocumentados que cumplen condena por ciertos delitos y dar a los oficiales federales acceso a los indocumentados en prisión.

Por su parte, el gobernador Ned Lamont manifestó que “eso no me parece correcto. Siempre hemos coordinamos con las agencias federales según sea necesario acerca de las personas que son un peligro. No se puede retener la ayuda federal, esos fondos son muy necesarios”.

Pese a lo anterior, un tribunal de apelaciones de Manhattan enfatizó que la administración Trump puede hacerlo.

William Tong, Fiscal General de Connecticut, precisó que “todo este dinero es fundamental para la aplicación de la ley de Connecticut y la infraestructura de aplicación de la ley, la seguridad pública y me parece injusto que se nos priven de esos fondos”.

Hartford no recibe muchos fondos provenientes de este tipo de subvenciones, pero el alcalde Luke Bronin apoyó a las ciudades santuario.

“Desde el primer día, esta administración del presidente Trump ha pasado a un asalto total contra la inmigración y contra los inmigrantes en este país. No se puede permitir que se retengan esos fondos y Connecticut está unido a esta lucha”, expresó Bronin.

Voceros de la Casa Blanca apuntaron que el fallo es una victoria para la seguridad pública. Calificaron a los estados y ciudades santuario como “jurisdicciones sin ley”.