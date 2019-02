CT entre los estados que demandan a Trump por “falsa” declaración de emergencia

NEW HAVEN.- Dieciséis estados, incluidos Connecticut, California y Nueva York, presentaron una demanda, el lunes pasado, contra la declaración de emergencia del presidente Donald Trump para financiar un muro en la frontera de Estados Unidos y México.

El fiscal general de Connecticut, William Tong, emitió una declaración en el “Día de los Presidentes”, calificando a la declaración de Trump como “el truco de una emergencia nacional para poner fin al proceso legislativo”.

La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en California, busca una orden judicial para impedir que la administración Trump use más de 6 mil millones de dólares del Pentágono y otras fuentes para construir el muro fronterizo.

“El presidente no nos ha dejado más remedio que emprender acciones legales para proteger a la gente de Connecticut y al Estado de Derecho”, manifestó Tong en una declaración escrita.

“Él no tenía que hacer esto, él mismo lo dijo justo antes de irse a un fin de semana de golf, de que no hay emergencia nacional. Lo que tenemos es un Presidente empeñado en cumplir una promesa de campaña motivada por el racismo y el odio, y dispuesto a pisotear nuestra Constitución para lograr eso”.

Las protestas contra la declaración estallaron el lunes pasado en ciudades de todo el país, incluida una en Norwalk que atrajo a unas 60 personas.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, lideró la demanda, a la que también se unieron, además de Connecticut y Nueva York, los fiscales generales de Colorado, Delaware, Hawai, Illinois, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón y Virginia.

Al menos dos grupos privados ya habían presentado demandas para detener el gasto, incluido Public Citizen, que actuaba en nombre de un grupo de preservación de la vida silvestre en Texas.

“El presidente Trump trata el Estado de Derecho con total desprecio. Sabe que no hay una crisis fronteriza, que su declaración de emergencia es injustificada y admite que probablemente perderá este caso en el tribunal”, indicó Becerra.

La medida le permite a Trump eludir al Congreso para usar el dinero.

Tong emitió un comunicado redactado de manera brusca el viernes, diciendo que formaba parte del esfuerzo de la demanda.

“No hay evidencia creíble que sugiera que un muro fronterizo disminuiría las tasas de criminalidad”, dijo Tong en su escrito.