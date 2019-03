CT, entre los estados con más estafas por robollamadas relacionadas con los impuestos

NEW HAVEN.- Un nuevo estudio descubrió que Connecticut es el séptimo Estado más atacado en los Estados Unidos por estafas telefónicas, a través de robollamadas, durante la temporada de impuestos.

El estudio, publicado el martes por AllAreaCodes.com, clasificó a los estados por estafas de impuestos luego de analizar 15 millones de quejas de los consumidores, publicadas por la Comisión Federal de Comercio (FTC) en los últimos tres años.

Connecticut ocupó el séptimo puesto con 2 mil 323 quejas a la FTC por cada 100 mil personas.

El estudio encontró que el condado de New Haven se ubicó en el número 40 en la lista a nivel nacional, el condado de Fairfield ocupó el puesto 46 y el condado de Hartford el número 50, como las áreas más atacadas en los Estados Unidos.

Durante la temporada de presentación de impuestos, el IRS generalmente ve un aumento en las llamadas telefónicas fraudulentas que amenazan con cosas como el arresto, la deportación y la revocación de la licencia para conducir si la víctima no paga una factura de impuestos falsa.

En un nuevo giro, los ladrones de identidad presentan declaraciones de impuestos fraudulentas con reembolsos en la cuenta bancaria del contribuyente real, seguidas de una llamada telefónica para tratar de convencer al contribuyente de que envíe el dinero al estafador, explicaron los autores del estudio.

El análisis reveló que las estafas telefónicas aumentaron en un 20 por ciento en marzo y abril en comparación con enero, por lo que los consumidores deberían estar alertas.

Durante el pico de la tercera semana de abril, el promedio diario de quejas es un 10 por ciento más alto que la última semana de marzo y más de cinco veces el promedio diario de enero.

“Para esta temporada de impuestos, los consumidores deben estar alertas cuando contesten llamadas relacionadas con sus declaraciones de impuestos porque probablemente son estafas”, indicó el estudio.

“El IRS ha declarado repetidamente que no llamará a los consumidores para exigir el pago inmediato de los impuestos. Además, no llamarán sin enviar primero una factura por correo, no pedirán números de tarjetas de crédito o débito por teléfono y no amenazarán con la policía o con demandar al contribuyente. El IRS exhorta a los consumidores a que si sospechan que la llamada es una estafa, cuelgue inmediatamente sin proporcionar información personal y llame al IRS directamente al 800-829-1040”, indicó la agencia.

Muchos estafadores telefónicos originalmente se dirigían a los adultos mayores o con conocimientos deficiente del inglés. Ahora, los estafadores telefónicos persiguen a casi todos. Como señala el IRS, se ha estafado a personas de todos los estados, pero algunos estados tienen muchas más quejas por persona que otros. Nevada ocupa la parte más alta de la lista con 2 mil 579 quejas por cada 100 mil personas.

Mississippi, con la menor cantidad de quejas (935), fue el estado menos atacado por los estafadores.

Para mayor información sobre las estafas relacionadas con los impuestos, pueden ingresar a la web www.irs.gov/newsroom/phone-scams-pose-serious-threat-remain-on-irs-dirty-dozen-list-of-tax-scams.