Crean conciencia de la importancia de participar en el Censo 2020 para la comunidad hispana

STAMFORD.- La coordinadora del Censo de los Estados Unidos en Stamford, Edith Targonski llevó a cabo, el miércoles pasado, un seminario informativo en línea dirigido a la comunidad hispana, con el fin de crear conciencia de lo importante que es participar en el C Censo 2020.

En el seminario, Targonski explicó qué es el censo, la importancia de participar, cómo responder el formulario, por qué se hacen esas preguntas, quiénes se benefician y cómo Stamford se beneficia de las respuestas.

La Coordinadora del Censo en Stamford respondió las preguntas de los participantes.

Los participantes consistían en miembros de la comunidad, jóvenes, padres de familia, profesores, así como líderes en la comunidad y miembros de las organizaciones.

“Es importante la participación porque necesitamos que compartan la información con las personas a las cuales ayudan”, declaró Targonski a EL SOL News.

En el seminario, la coordinadora brindó información de los cambios operacionales del Censo 2020

Debido al COVID-19 las fechas de varias operaciones cambiaron. Al inicio, la fecha culminante del censo era el 31 de julio. Ahora se ha expandido hasta el 31 de octubre.

Targonski agregó que los censistas que van de casa en casa para ayudar a las familias que no han podido responder en línea, teléfono o por correo, saldrán a las calles partir del 11 de agosto.

De acuerdo con la coordinadora del Censo en Stamford, una persona puede participar sin necesidad de un número de identificación.

“Hay que recordar que el censo manda la invitación o los formularios a las casas, no ha una persona o familia en particular. La Oficina de Censo no sabe quienes viven ahí. Así que si uno renta la casa o parte de una casa, puede ser contado por el censo. Solo hay que ir en línea y marcar ‘no tengo número de identificación’ y asi podrá completar el formulario”, agregó Targonski.

Se conoció que cada persona tiene un valor de 2 mil 900 dólares por cada año por los siguientes 10 años.

“Así que si una persona no se cuenta, Connecticut pierde alrededor de 29 mil dólares”, señaló Targonski.

“Además, ese dinero, es dinero de nuestros impuestos. Es nuestro propio dinero. Así que es bueno contarnos y tener ese dinero para que sea invertido en programas que nosotros como inmigrantes necesitamos”, agregó la coordinadora a este semanario.

“Uno de los problemas mayores que vemos es el temor de participar en el Censo por no tener documentos y estar en proceso de deportación (o tener temor por ser deportado) o estar rentando una casa donde viven 8 personas en una sola habitación”, enfatizó Targonski.

Reiteró que los trabajadores de la Oficina del Censo no comparte información con la policía, corte, el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), ni con las oficinas locales de vivienda ni van a reportar al dueño de casa lo que ven.

“La Oficina del Censo solo quiere contar a todas las personas que viven en los Estados Unidos para poder ayudar a las empresas, organizaciones y al gobierno a que se organicen y ofrezcan los programas que la población de cada ciudad necesitan”, recordó Targonski.

Para mayor información en inglés o español, pueden enviar un correo electrónico a [email protected] o llamar al 203-977-5069.

COSAS IMPORTANTES PARA RECORDAR

* El censo de 2020 solo recopila información con fines estadísticos. Piden nombre y fecha de nacimiento solo para asegurarse de que no cuentan a la misma persona dos veces.

* Este censo solo ocurre cada 10 años. El gobierno de los Estados Unidos asignará fondos a Connecticut en función del número de personas contadas. Se estara viviendo con esos números durante los próximos 10 años.

* La Oficina del Censo de los Estados Unidos y los encuestadores del Censo no pueden compartir su información con nadie. Hay una multa de 250 mil dólares y hasta 5 años de prisión para aquellos que rompan el juramento de confidencialidad.

* Por ley, la Oficina del Censo de los Estados Unidos y los encuestadores del Censo no pueden compartir información con ninguna agencia local, estatal o federales.

* Muchas familias alquilan espacios habitables en hogares que no están aprobados por la Ciudad o las familias no cumplen con los contratos (es decir 8 personas que viven en apartamentos de una sola habitación). La Oficina del Censo de los Estados Unidos no se preocupa por eso. Solo quieren contar personas.

* El censo de 2020 cuenta a todas las personas que viven en los Estados Unidos. No importa su estatus de inmigración.