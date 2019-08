Controversial regla federal busca promover autosuficiencia y éxito de los inmigrantes

Las autoridades buscan que los extranjeros que ingresen a los Estados Unidos sean autosuficientes y dependan de sus propias capacidades y los recursos de sus familiares, patrocinadores y organizaciones privadas, en lugar de depender de beneficios públicos

NORWALK.- El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) anunció una controversial regla final que busca garantizar que los extranjeros que buscan ingresar y permanecer en los Estados Unidos, ya sea temporal o permanentemente, sean autosuficientes y dependan de sus propias capacidades y los recursos de sus familiares, patrocinadores y organizaciones privadas, en lugar de depender de beneficios públicos.

Esta regla final modifica los reglamentos existentes al indicar cómo el DHS determinará si un extranjero es inadmisible a los Estados Unidos basado en la probabilidad de convertirse en una carga pública en cualquier momento en el futuro, según lo estipulado en la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

La regla final también aborda la autoridad que tiene el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) para permitir que un extranjero pague una fianza por concepto de carga pública en el contexto de las solicitudes de ajustes de estatus.

La regla también hace que los extranjeros no inmigrantes que recibieron algunos beneficios públicos por encima de un límite específico sean generalmente inelegibles para extender su estadía y cambiar de estatus.

El DHS revisó la definición de “carga pública” para incorporar la consideración de más tipos de beneficios públicos recibidos, lo que el Departamento cree que asegurará mejor que los solicitantes que están sujetos a la causal de inadmisibilidad por carga pública sean autosuficientes.

La regla define el término “carga pública” a una persona que recibe uno o más beneficios públicos designados por más de 12 meses en total, dentro de cualquier período de 36 meses (por ejemplo, recibir dos beneficios en un mes cuenta como dos meses).

La regla define además el término “beneficio público” que incluye cualquier beneficio en efectivo para el mantenimiento de ingresos, la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF), Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), la mayoría de los tipos de Medicaid y algunos programas de vivienda.

Esta regla también hace que algunos extranjeros no inmigrantes que están en los Estados Unidos y recibieron beneficios públicos designados que se exceden del límite máximo, resulten inelegibles para el cambio de estatus y la extensión de la estadía si recibieron los beneficios después de obtener el estatus de no inmigrante que buscan extender o desde el cual desean cambiar.

“Es importante destacar que esta regulación no aplica a los programas de inmigración basados en razones humanitarias para refugiados, solicitantes de asilo, jóvenes inmigrantes especiales (SIJ), algunas víctimas de trata de personas (Visa T de no inmigrante), víctimas de actividades delictivas cualificadas (Visa U de no inmigrante) o víctimas de violencia doméstica (autopeticionarios VAWA), entre otros”, explicó el Departamento.

Esta regla explica cómo el USCIS ejercerá su autoridad discrecional, en circunstancias limitadas, para ofrecerle a un extranjero que es inadmisible solo bajo la causal de carga pública la oportunidad de pagar una fianza por concepto de carga pública.

La regla final fija la cantidad de la fianza mínima en 8 mil 100 dólares. La cantidad actual de la fianza dependerá de las circunstancias individuales.