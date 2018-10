Contribuyentes de bajos ingresos pagan más impuestos en CT

NEW HAVEN.- Cuando se trata de pagar impuestos, ser pobre en Connecticut es muy caro, al menos, ese es el hallazgo de un nuevo informe.

El estudio, realizado por el Institute on Taxation and Economic Policy y Connecticut Voices for Children, encontró que las personas con ingresos más bajos del Estado pagan 41 por ciento más de sus ingresos en impuestos que los residentes más ricos.

De acuerdo con Jamie Mills, director de política fiscal e inclusión económica de Children’s Voices of Connecticut, en conjunto, el sistema tributario en el Estado está invertido, porque, como en muchos otros estados, el impuesto sobre el ingreso personal es solo una parte de Ingresos fiscales totales.

“No se trata solo de un impuesto único. Nuestro impuesto sobre la renta es progresivo, pero no compensa de ninguna manera la regresividad del impuesto a la propiedad o los impuestos al consumo en nuestro Estado”, explicó Mills.

El informe clasifica a Connecticut como el número 29 en la estructura tributaria más regresiva del país, y entre los estados del noreste, solo es superado por New Hampshire.

Mills señaló que el 20 por ciento de los ingresos más bajos de los residentes de Connecticut también paga un porcentaje mucho mayor de sus ingresos en impuestos sobre las ventas que la gente en cualquier otro segmento de ingresos.

“Hay una enorme discrepancia de que el 6.8 por ciento se paga como parte del ingreso para el 20 por ciento más bajo de nuestros ingresos y el 0.8 por ciento en el 1 por ciento superior”, expuso Mills.

es un reembolso de impuestos en los Estados Unidos otorgado a personas y familias de bajos ingresos cuya responsabilidad tributaria sobre la propiedad es un gran porcentaje de sus ingresos anuales.

A diferencia de muchos estados, Connecticut no tiene circuit breakers (interruptores de circuito) para los residentes de bajos ingresos que no son ancianos, que tienen en cuenta la capacidad de una persona para pagar impuestos a la propiedad según sus ingresos.

“Es un problema que creo que debe abordarse directamente, y creo que está causando que el Estado tenga dificultades para aumentar los ingresos que necesita para proporcionar servicios”, afirmó Mills.

Apuntó que el Estado necesita promulgar nuevas políticas fiscales que disminuyan la naturaleza regresiva del sistema actual y reflejen con mayor precisión cómo las personas interactúan con la economía moderna.