 Continúa investigación sobre muerte de mujer encontrada dentro de maleta

Autoridades ofrecen recompensa para atrapar al asesino, pese a que ya arrestaron a un sospechoso

GREENWICH.- Mientras la policía continúa buscando pistas sobre la muerte de Valerie Reyes, la mujer hispana de New Rochelle, que fue encontrada atada y metida en una maleta en una zona boscosa en esta ciudad, las autoridades ofrecen una recompensa por la información que conduzca a atrapar al asesino.

La policía arrestó esta semana a un sospechoso identificado como Javier DeSilva, un inmigrante indocumentado, novio a la víctima.

La policía informó que Javier DeSilva, usó fraudulentamente la tarjeta de crédito de Reyes en Nueva York, y también se cree que está involucrado en la muerte de la joven de 24 años.

Pese al arresto, los Crime Stoppers del estado de Nueva York, está ofreciendo una recompensa de hasta 2 mil 500 dólares por información que conduzca al arresto y condena de las personas responsables de la muerte de Reyes, cuyo cuerpo fue encontrado el martes 5 de febrero.

Reyes, de 24 años, egresada de la New Rochelle High School en 2012, fue vista por última vez el 29 de enero a las 9:00 de la mañana, de acuerdo con la policía de Greenwich.

Un investigador privado la rastreó hasta la ciudad de Nueva York y en una máquina de cajeros automáticos, pero no se la volvió a ver hasta que fue descubierta dentro de la maleta por los empleados de obras públicas.

La policía de Greenwich está investigando su muerte junto con la asistencia de la policía de New Rochelle y otras agencias. La Oficina del Médico Forense no ha revelado una causa de muerte.

Familiares y amigos recordaron a Reyes, el martes pasado, en la capilla Lloyd Maxcy & Sons Beauchamp, en New Rochelle. Una misa fue celebrada, el miércoles pasado, en la Iglesia de San Gabriel.

Las autoridades manifestaron que cualquier persona con información sobre este incidente puede llamar a la línea directa de Crime Stoppers del estado de Nueva York al 1-866-313-TIPS (8477).

Las personas que llamen pueden permanecer en el anonimato. No hay identificador de llamadas en los teléfonos de la línea directa de Crime Stoppers del estado de Nueva York, finalizaron las autoridades.

Investigación continúa

Quien haya matado a Valerie Reyes y arrojado su cuerpo al lado de una carretera de Greenwich, atada por las manos y los pies y metida en una maleta, puede haber cruzado las fronteras estatales para confundir a los investigadores.

“Las autoridades están como el principio porque no tienen una escena del crimen. No saben dónde fue asesinada. El asesino quería complicar la investigación y separarse del evento por jurisdicción”, declaró el teniente retirado del Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, Vernon Geberth, sobre la investigación de la policía de Greenwich.

Geberth no está involucrado en este caso, pero sabe que los “problemas de logística y jurisdicción” serán un desafío difícil de superar para encontrar a los asesinos de Valerie.

La hispana era de New Rochelle, lo que significa que “la investigación será difícil para los oficiales de Greenwich porque tienen que bajar hasta el condado de Westchester para obtener información clave”.

Agregó que “la dinámica de este asesinato está en Westchester. Connecticut tiene el cuerpo pero no tiene la escena del crimen por lo que la policía de Greenwich se están quedando estancada en este caso”.

Geberth dijo que es probable que la policía esté observando detenidamente a los amigos, familiares y conocidos de Reyes. Todas las señales apuntan a un crimen pasional.

“Este un tipo de caso que apunta a un crimen pasional. Todos los casos de cuerpos metidos en maletas que he investigado concluyen que los homicidas eran conocidos por sus víctimas”, añadió el ex teniente.

Esa sospecha solo se confirma por el hecho de que los miembros de la familia dijeron que Reyes estaba en un estado de ansiedad y temor antes de que desapareciera.

La madre de Reyes, Norma Sánchez, dijo que su hija tenía miedo, la noche anterior a su desaparición, de que la asesinaran.

“El hecho de que la joven le dijera a su madre que temía por su vida indica que la víctima conocía a su asesino”, precisó Geberth.

Si estuviera involucrado en el caso, Geberth dijo que miraría de cerca el equipaje en el que se encontró a Reyes. ¿De quién era el equipaje? ¿Era nuevo o viejo?

“Lo que sucede con un crimen pasional es que una persona no piensa en lo que va a hacer con el cuerpo”, reflexionó.

Los fanáticos de los verdaderos programas de crimen en la televisión pueden llegar a la conclusión de que un asesino en serie es el responsable de la muerte de Valerie, pero Geberth opinó que eso es poco probable.

PARA SABER

La familia creo una página GoFundMe donde la comunidad pude ayudar para los gastos funerales de la joven hispana en www.gofundme.com/valerie-reyes.