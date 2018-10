Consejos de seguridad para la noche de Halloween

Por el abogado Felipe Berns

STAMFORD.- Una vez que vistan a sus pequeños fantasmas, duendes, bailarinas, astronautas, piratas y transformadores, y tengan sus Jack-O-Lanterns de plástico listos para llenarse de dulces, es el momento perfecto para tener en cuenta algunos consejos de seguridad de Halloween para ayudar a hacer de esa noche un momento perfecto de diversión y que las canastas estén llenas de golosinas y no de hechos que lamentar.

A menudo, los niños en edad preescolar y los niños pequeños se asustan por los disfraces y los aspectos aterradores que forman parte de las festividades de Halloween.

Si planea usarlos para sus niños, puede hablar con ellos sobre lo que es real y lo que es simplemente una fantasía, para que no estén tan asustados por todos los fantasmas y los duendes.

CONSEJOS

Asegúrese de que todos los niños cuenten con supervisión adulta cuando vayan de casa en casa pidiendo dulces, sin importar su edad. No deje que los niños vayan solos.

Asegúrese de que todos los disfraces estén hechos de material resistente al fuego y colores brillantes. (Si elige un color oscuro, asegúrese de colocar una cinta reflectante).

No use objetos afilados o demasiado largos para los accesorios.

Verifique el clima, si va a hacer frío, asegúrese de que los disfraces sean lo suficientemente grandes como para permitir la ropa de abrigo debajo.

Control de vestuario. Asegúrese de que puedan ver con claridad, respiren con claridad, caminen con facilidad y que tengan al menos una mano libre y eviten máscaras que puedan obstruir la visión.

Revise todas las pinturas faciales y el maquillaje para ver las etiquetas de los ingredientes que dicen: “hecho con aditivos de color aprobados por los Estados Unidos”, “Probado en laboratorio”, “No tóxico” o “Cumple con los estándares federales para cosméticos”. De lo contrario, podrían ser tóxicos.

Quítese todo el maquillaje antes de que los niños se acuesten para evitar la irritación de la piel y los ojos.

Dele a sus hijos una bolsa o canasta para recoger los dulces de colores brillantes.

Asegúrese de que tengan una linterna LED con baterías adicionales. Pueden llevarlo en la mano o incluso colocarlo en su recipiente de dulces.

Deles un mapa de la ruta para el truco o trato: si por alguna razón se separara, todos sabrán cómo llegó y cómo volver a casa / sabrán de antemano la ruta que toman los niños mayores.

Establezca una hora para volver a casa o para reunirse y regresar a casa. Establecer un toque de queda y asegúrese de que su hijo tenga un reloj.

Asegúrese de que tengan una identificación de emergencia y una llave de la casa. Ateles a los niños una llave de la casa al cuello para que, si tuviera que separarse, puedan ser llevados a casa y puedan entrar.

Asegúrese de los niños pidan dulces en vecindarios familiares, en hogares de personas que conozcan, en áreas bien iluminadas y que se queden con sus amigos.

Enseñe a sus hijos a nunca entrar en la casa o el auto de un extraño.

Indíqueles a los niños que no coman golosinas hasta que lleguen a casa y que un adulto los revise.

Trate de darles la cena de antemano para que no tengan hambre.

Deseche cualquier caramelo que tenga envoltorios, sueltos o abiertos.

Lave toda la fruta y córtela en trozos para inspeccionarla antes de comerla.

Comuníquese con la policía si alguna de las golosinas ha sido manipulada.

Asegúrese de que su hogar esté bien iluminado para los niños que lleguen a su casa a pedir dulces.

Limpie la entrada y el césped de cualquier peligro de tropiezo.

Tenga a mano las tiritas en caso de emergencia.

Tome agua embotellada. Nunca se sabe si su hijo pueda tener calor y sed por su disfraz mientras están fuera de casa.

Asegúrese de llevar su teléfono celular. No todos los niños pueden tener un teléfono, pero todos los adultos deben tomar uno en caso de que lo llamen o necesiten hacer una llamada en caso de emergencia.

SEGURIDAD EN LAS CARRETERAS

Halloween es un momento en el que las familias están entusiasmadas con los disfraces y los dulces. En toda la emoción, a menudo se pasa por alto una de las mayores preocupaciones de Halloween que es la seguridad de los peatones. Trágicamente, en 2016, más de 7 mil 330 peatones murieron en incidentes de tráfico. (Los incidentes no relacionados con el tráfico incluyen los que ocurren en los caminos de acceso, en los estacionamientos o en propiedades privadas).

Aproximadamente el 18 por ciento de estas muertes se produjeron en intersecciones y cruces de ferrocarril. La iluminación nocturna baja o deficiente también contribuyó a estos accidentes.

Hay dos estadísticas de miedo: los niños tienen más del doble de probabilidades de ser atropellados por un automóvil y asesinados en Halloween que en cualquier otro día del año. En 2017, octubre ocupó el segundo lugar en muertes de vehículos motorizados por mes, con 3 mil 700. El mes de Julio es el 1º con 3 mil 830 muertos.

Con esto en mente, aquí hay algunos consejos de seguridad adicionales para cualquier persona que planee estar en las carreteras durante las horas normales de recolección de dulces (5:00 de la tarde a 9:00 de la noche):

CONSEJOS PARA LOS AUTOMOVILISTAS

Si conduce, tenga cuidado con los niños que salen a la calle.

Como padre, tutor o persona a cargo, asegúrese de que los niños tengan cuidado al cruzar las calles. Asegúrese de que miren a ambos lados y tomen la mano de un adulto antes de salir a la calle. Además, es importante que crucen la calle en un cruce de peatones en lugar de en el medio de la calle.

Esté atento a los niños que caminan por caminos, medianas y bordillos. A menudo, los niños caminan y corren en Halloween en lugares, sitios extraños o anormales en los que normalmente no esperaría que estuvieran.

Ingrese y salga de los caminos de entrada, estacionamientos y callejones con cuidado y lentamente.

En el crepúsculo (cuando apenas hay luz y casi es la oscuridad) y más tarde en la noche (cuando está muy oscuro), observe a los niños con ropa oscura.

Desaliente a los conductores nuevos e inexpertos de conducir en Halloween.

Se les recuerda a los niños y adultos que coloquen los dispositivos electrónicos, mantengan la cabeza en alto y caminen, no corran, al cruzar la calle.

Lo mismo ocurre con los conductores. Si necesita mirar su teléfono celular para obtener instrucciones, hablar sobre él, entre otros, deténgase y úselo. Luego, guárdalo donde no pueda ser una distracción.