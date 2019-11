Conductor involucrado en fatal accidente acusado de homicidio involuntario

STAMFORD – El joven de 18 años, Jerry Díaz fue acusado de conducir ebrio y de dos cargos de homicidio involuntario en segundo grado, tras el accidente de la Canal Street, ocurrido en agosto pasado, que resultó en la muerte de dos pasajeros.

Las autoridades informaron que Jerry Díaz, también fue acusado de dos cargos de homicidio involuntario en segundo grado con un vehículo de motor, operar bajo la influencia del alcohol, conducción imprudente, entre otros cargos.

Fue detenido con una fianza de 250 mil dólares y fue procesado esta semana en el Tribunal Superior en Stamford.

Su próxima cita en la Corte es del 20 de diciembre.

Con un suéter blanco liso, Díaz, que lleva una gran cicatriz en la sien izquierda producto del accidente, no habló durante la breve sesión de la tarde.

Howard Ehring, el defensor público que representa a Díaz, solicitó que su fianza sea reducida a 50 mil dólares, pero el juez Richard Comerford negó la solicitud.

El padre de Díaz estaba en la sala del tribunal, pero se negó a comentar sobre los cargos contra su hijo.

El homicidio involuntario y el homicidio involuntario con un vehículo de motor son delitos graves de Clase C, castigables con hasta 10 años de prisión.

Por su parte, el asalto y el asalto con un vehículo motorizado son delitos graves de Clase D, punibles con hasta cinco años.

Los jóvenes Nishawn Tolliver, de 18 años, y Ky-Mani Antoine-Pollack, de 19, fallecieron en el accidente.

Tolliver estaba programado para comenzar su último año en la Stamford High School en el momento del accidente.

Pollack se graduó recientemente de las escuelas de Stamford.

La policía señaló que Díaz conducía entre 91 y 96 millas por hora por la Canal Street, a primera hora de la mañana del 26 de agosto, antes de estrellar el Nissan Altima, propiedad de su madre en dos postes, rompiéndolos por la mitad, mientras transportaba a cinco pasajeros.

La policía indicó que su concentración de alcohol en la sangre fue de .137 por ciento, muy por encima del límite legal de .08.

Para los menores de 21 años, el límite legal es .02.

La madre de Tolliver, Shanika Mitchell, dijo que no quiere que Díaz vaya a prisión porque no traerá de vuelta a Antoine-Pollack ni a su hijo.

Según la declaración jurada de arresto, una de las pasajeras le dijo a Díaz que conducía imprudentemente esa noche y que ella prefería irse en Uber a su casa.

Mitchell dijo que esperaba que la tragedia fuera una lección de vida para muchos adolescentes que corren riesgos detrás de la rueda.

Dos de las tres pasajeras de Díaz, Amaiya Callahan y Alontia Moore, sufrieron heridas graves que incluyeron huesos rotos y hemorragias cerebrales, según los documentos judiciales.

Erica Stephens sufrió una contusión pulmonar. Tanto Antoine-Pollack como Tolliver murieron de un trauma de fuerza contundente.

John LaCava, quien representa a la familia Antoine-Pollack, dijo que el arresto de Díaz no fue algo inesperado, pero que la familia no tenía ningún comentario que quisieran hacer en este momento.