Condado recibe fondos para mejorar calidad del agua

NEW ROCHELLE.- El condado de Westchester recibió una subvención que se utilizará para ayudar a controlar la contaminación en la zona costera de Long Island Sound.

El Departamento de Planificación del Condado se asoció con la New England Interstate Water Pollution Control Commission para solicitar y recibir una subvención de 100 mil dólares para desarrollar el plan de 1997 del Departamento llamado “Controlling Non-point Source Pollution in Long Island Sound: A Management Plan for the Watersheds of Stephenson Brook, Burling Brook, Pine Brook and Larchmont Harbor”.

La Comisión, con sede en Lowell, Massachusetts, ayudará al Condado a desarrollar un plan de gestión basado en cuencas para tres afluentes de Long Island Sound y una ensenada.

La subvención de 100 mil dólares fue otorgada por Long Island Sound Futures Fund y complementada con 25 mil dólares del Westchester County Soil and Water Conservation District, así como 42 mil en servicios en especie, en gran parte tiempo del personal, del Departamento de Planificación.

Se contratará a un consultor para actualizar el plan original con el fin de cumplir con los criterios actuales de nueve puntos para los planes de manejo de cuencas hidrográficas, adoptados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA).

El ejecutivo del Condado, George Latimer, expresó que Westchester tuvo la bendición de estar junto a la zona costera de Long Island Sound y de todo lo que tiene para ofrecer alternativas recreativas, comerciales y espirituales.

“Es nuestra responsabilidad asegurar que la calidad del agua, los peces y la vida silvestre que dependen del agua limpia estén protegidos. Es importante que este plan se actualice, enfocándose en mejorar la calidad del agua para la zona costera y sus afluentes”, agregó.

Latimer dijo que, con estas actualizaciones implementadas, el Condado podrá obtener subvenciones adicionales para ayudar a implementar el plan en el futuro.

Los municipios de la cuenca hidrográfica seleccionada o el área de estudio son New Rochelle, Mamaroneck y Larchmont.

Se espera que el plan esté completo a finales de 2021, con programas de divulgación y educación pública, así como la construcción de una estructura piloto de mejora de la calidad del agua planificada para 2022.

La New England Interstate Water Pollution Control Commission representa a los seis estados de Nueva Inglaterra, así como a Nueva York.