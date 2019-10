Condado participará en Día Nacional de Recuperación de Drogas

WHITE PLAINS.- El National Prescription Drug Take Back Day (Día Nacional de Recuperación de Medicamentos Recetados) es el sábado 26 de octubre en todo los Estados Unidos, y el Westchester County’s Department of Environmental Facilities (DEF) brindará a las personas la oportunidad de deshacerse de los medicamentos, tanto los recetados como los de venta libre.

Las personas pueden depositar los medicamentos que ya no necesiten en el Household-Material Recovery Facility (H-MRF), de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

El H-MRF está ubicado en el County’s Valhalla Campus, en 15 Woods Road, Valhalla.

No es necesario hacer una cita para las personas que deseen deshacerse de los medicamentos.

El año pasado, el DEF recolectó 437 contenedores de medicamentos por un total de 82 libras.

El DEF recolectó y eliminó de manera segura 7 mil 921 libras de medicamentos recetados y de venta libre en 2018, reveló el Condado.

El otoño pasado, los estadounidenses entregaron casi 469 toneladas (más de 937 mil libras) de medicamentos recetados en casi 6 mil 300 sitios operada por la United States Drug Enforcement Administration (DEA), y casi 5 mil de sus socios de aplicación de la ley estatales y locales.

En general, en sus 17 eventos anteriores de devolución, la DEA y sus socios han recuperado más de 11.8 millones de libras, aproximadamente 5 mil 900 toneladas, de píldoras.

De acuerdo con las autoridades, esta iniciativa aborda un problema vital de seguridad pública y salud pública. Las medicinas que languidecen en los gabinetes del hogar son altamente susceptibles a la diversión, mal uso y abuso.

Las tasas de abuso de medicamentos recetados en los Estados Unidos son alarmantemente altas, al igual que la cantidad de intoxicaciones accidentales y sobredosis debidas a estos medicamentos.

La Substance Abuse and Mental Health Services Administration’s National Survey on Drug Use and Health muestra año tras año, que la mayoría de los medicamentos recetados mal utilizados y abusados ​​se obtienen de familiares y amigos, incluido el robo de medicamentos de otra persona del botiquín casero. Además, ahora se informó a los residentes que sus métodos habituales para deshacerse de los medicamentos no utilizados (tirarlos al inodoro o tirarlos a la basura) plantean riesgos tanto para la seguridad como para la salud.

En caso de que los residentes no puedan llegar al H-MRF el 26 de octubre, el condado de Westchester ofrece muchas oportunidades para deshacerse de los medicamentos de manera segura durante todo el año.

El H-MRF acepta medicamentos el primer martes de cada mes.

Para obtener más información o programar una cita para visitar el H-MRF, pueden visitar la web environment.westchestergov.com/new-h-mrf.

Además, el Condado ha instalado cajas de recolección cerradas y seguras en 38 oficinas centrales del Departamento de Policía en todo Westchester, donde se pueden dejar los medicamentos (la mayoría están disponibles las 24 horas del día y los 7 días a la semana).

Para obtener más información, pueden ingresar a la web environment.westchestergov.com/medications.