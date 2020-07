Condado alienta a municipios a inscribirse en programas comunitarios de energía solar

Agencias estatales anuncian fondos adicionales para ayudar a las familias a acceder a energía solar limpia y asequible

YONKERS.- En un esfuerzo por ayudar a todas las comunidades de Westchester a acceder a energía solar limpia, asequible y confiable, así como a agregar una nueva fuente de ingresos para las empresas y los propietarios, el ejecutivo del Condado, George Latimer, está alentando a los municipios a solicitar fondos a través del New York State’s Affordable Solar and Energy Storage Predevelopment and Technical Assistance Program.

La New York State Energy Research and Development Authority (NYSERDA) y el New York State Department of Environmental Conservation (DEC) anunciaron iniciativas nuevas y avanzadas para ayudar a abordar la justicia ambiental. NYSERDA puso a disposición más de 10.6 millones de dólares para ayudar a las comunidades desatendidas a acceder a los beneficios del almacenamiento de energía solar y energía limpia y asequible, lo que representa el primer paso en la implementación del New York’s Social Energy Equity Framework.

En medio de la actual pandemia de COVID-19, las subvenciones otorgadas a través del programa ayudarán a compensar los costos previos al desarrollo para abordar las barreras de instalación del sistema.

La oportunidad de financiación es un beneficio real para las empresas y los propietarios, para que puedan agregar de manera asequible energía solar a sus edificios, instalaciones y propiedades, declaró Latimer.

“Muchos propietarios no son elegibles para instalar energía solar en sus hogares por una serie de razones, entre ellas que pueden estar alquilando una propiedad, tener demasiada sombra, malas condiciones de techo o debido a restricciones financieras. Sin embargo, Community Solar está diseñado para ser accesible para todas las comunidades y residentes, y los ahorros financieros y las mejoras ambientales traerán un alivio real a nuestros municipios locales durante estos tiempos difíciles”, agregó el funcionario.

La energía solar comunitaria brinda los beneficios de la energía renovable a los residentes de Westchester que anteriormente no habían tenido acceso a ellos. Todos los residentes, incluidos los inquilinos y propietarios de viviendas, pueden inscribirse y apoyar directamente la construcción y operación de nuevas instalaciones solares ubicadas fuera del sitio, mientras ahorran dinero en sus facturas de electricidad.

NYSERDA organizará un seminario web el martes 14 de julio para lanzar la oportunidad de financiación y proporcionar información sobre cómo presentar una solicitud.

Para registrarse, pueden visitar la web www.nyserda.ny.gov/aspta.

Las solicitudes se aceptarán trimestralmente hasta el 31 de diciembre de 2024.