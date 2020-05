Comunidad ha estado cumpliendo con la regla de distanciamiento social

En el condado de Westchester hasta ahora la policía no ha emitido boletas de infracción. “Esperamos que este comportamiento se mantenga”, señalaron las autoridades

YONKERS.- La policía del condado de Westchester informó que por ahora no han impuesto multas por incumplimiento de distanciamiento social, ya que todavía no han visto reuniones al aire libre ni muchas personas caminando por las calles.

“Nuestros oficiales han estado en los parques del Condado para alentar a las personas a practicar el distanciamiento social. En general, estamos observando el cumplimiento de las pautas y no ha sido necesario emitir ninguna boleta de infracción. Esperamos que este comportamiento se mantenga porque no deseamos un segunda oleada del virus”, declaró Kieran O’Leary, portavoz del Departamento de Seguridad Pública del Condado.

El clima de la primavera ha animado a las personas a salir al aire libre, sin embargo, lo hacen cerca de su casa y no caminan grandes distancias, lo que ha facilitado el cumplimiento de la regla.

Los oficiales de la policía, indicaron que son muy pocas personas los que asisten a los parques del Condado y generalmente cumplen con los requisitos de distanciamiento social y usan máscaras faciales cuando es necesario. Eso se debe al temor de infectarse con el virus, teniendo en cuenta que Westchester es una de las áreas más afectadas por el COVID-19 en el estado de Nueva York.

Una orden estatal vigente requiere que todas las personas usen máscaras en público cuando no pueden mantener el mínimo de 6 pies de distancia de otras personas.

No han sido solo los parques, sino las grandes reuniones como los funerales y las bodas, lo que ha causado preocupación en las autoridades de otros condados.

Al otro lado del río Hudson, en el condado de Rockland, esas reuniones han dado lugar a más de una docena de boletas de infracción que datan desde marzo pasado.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, supervisó el comportamiento de los dolientes en el funeral de un rabino jasídico en Williamsburg, Brooklyn, esta semana.

En una serie de tuits, De Blasio dijo que había pasado el tiempo de las advertencias.

“He ordenado a la policía de Nueva York que proceda de inmediato a emitir boletas de infracción o incluso arrestar a los que se reúnen en grandes grupos. Se trata de detener esta enfermedad y salvar vidas, todos debemos colaborar”, señaló De Blasio.

Pero en Yonkers, la ciudad más grande de Westchester, la policía indicó que generalmente han observado el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social, debido a que la comunidad tiene miedo de contagiarse.

Los oficiales han estado entregando volantes en las áreas donde las personas caminan o se reúnen. Un portavoz de la policía dijo que los oficiales no han tenido incidentes de grandes reuniones por lo que no han tenido la necesidad de imponer multas o arrestos.

Si los oficiales observan que los residentes no cumplen con las pautas de distanciamiento social en lugares como paradas de autobús, la policía les da una primera advertencia, si minutos después no cumplen, emiten una boleta de infracción, explicó el teniente Dean Politopoulos.

La policía de New Rochelle, la segunda ciudad más grande de Westchester, también está observando el cumplimiento y no ha emitido ninguna boleta de infracción hasta la fecha, apuntó el capitán Cosmo Costa.