Comparten bebida caliente, comida y panetón a jornaleros en Día de Acción de Gracias

STAMFORD.- El Día de Acción de Gracias será recordado para el guatemalteco Juan Carlos como uno de los más agradecidos en su vida, ya que un mes y medio después de haber sido enviado a esta ciudad tras estar 6 meses preso por haberse entregado a la patrulla fronteriza y pedir asilo, pudo ser testigo de la generosidad de la comunidad.

Juan Carlos tiene esposa e hijos, llegó a esta ciudad con familiares y ha limpiado hojas un par de días, pero no ha conseguido mucho trabajo.

“Tengo salud, un Dios en mi corazón y solo espero un trabajo en lo que me dan la respuesta al asilo que pedí”, declaró el inmigrante.

Junto a decenas de jornaleros tomó chocolate caliente y panetón a las 7:00 de la mañana, en el estacionamiento de una cadena de café, ubicado en la calle Elm, en la salida 8, cerca de la autopista I-95.

Los dueños de Las Américas Market llevaron a cabo la idea de Sisi Loayza, de ofrecer algo a los jornaleros que esperan día a día por trabajo, y junto a otros voluntarios compartieron más de 2 horas con los trabajadores.

“Ya es hora de dar y no esperar que nos den todo el tiempo”, manifestó Sisi Loayza, quien sugirió a la propietaria de Las Américas Market, Soledad Jurado Albitres, ofrecer chocolate y panetón.

El activista Atilio Albitres expresó que es la primera vez que hacen la actividad para compartir todo lo que reciben, y el próximo año anunció que harán lo mismo, con los jornaleros o en un refugio.

“Hay que agradecer por todo lo que nos da el Señor, aunque sea un poquito. He sido bendecida este año a pesar de cosas fuertes, me ha bendecido y recompensado económicamente¨, dijo Soledad.

Juntos a ellos participó su hermana y sobrino, un niño de 14 años que “está aprendiendo a compartir y dar gracias”.

Por su parte, María Sol Yika llegó junto a sus hijos para brindar pollo a los jornaleros, como lo ha hecho el Día de Acción de Gracias desde hace 10 años.

“Está bien enseñar a los hijos con el ejemplo para que se unan en un futuro, son tradiciones que quiero mantener en mi familia”, comentó Yika, quien consideró importante hacer sentir a los jornaleros parte de la comunidad, y agradecerles que promueven la economía de este país, de una manera formal e informal.

Por su parte, Brenda Cárdenas junto con un grupo de voluntarios entregó café, donas, sándwiches y sopa a los jornaleros en Norwalk.

Dijo que entregaron también en el refugio cerca donde se paran los jornaleros. “Es una bonita acción, ya se hizo una vez y hay que compartir porque nosotros tenemos un plato de comida, pero hay quienes no tienen”, agregó la hispana.

Jornaleros cierran 2019 con una mejor situación laboral

Entrevistados durante la entrega de bebida caliente, comida y panetón el Día de Acción de Gracias, algunos jornaleros comentaron a EL SOL News que el 2019 ha sido mejor que los últimos dos años.

Estuardo es de Guatemala, es jornalero desde hace 10 años, y dijo que llega a la parada entre 5:30 y 6:00 de la mañana porque los patrones llegan temprano.

“Sí hay trabajo, lo que pasa es que muchos no quieren trabajar lavando baños o algo que no es común. Prefiero irme con 80 dólares, a irme sin nada”, expresó.

Otro guatemalteco comentó que este año ha sido bueno, mejor que en los últimos dos años pasados, pues su trabajo se ha mejorado en un 80 por ciento. Recordó que en 2016 el trabajo en construcción bajó mucho.

El guatemalteco Pablo dijo que 2019 ha sido bueno en el trabajo que realiza como pintor y carpintero, mientras que otro jornalero de origen hondureño comentó que de vez en cuando hace de todo tipo de trabajo, pero “muy duro”.

Rafael es de Guatemala y tiene 16 años de vivir en este país. Dijo que agradecen a las personas que les ofrecen su ayuda dándoles trabajo o brindándoles comida.

Por su parte, Alberto consideró que le fue más o menos porque llegó de su natal Honduras hace 7 meses.

Víctor, en cambio, tiene 8 meses como jornalero, es de Guatemala y dijo que se siente feliz porque hay buen compañerismo en el lugar.

“Quiero un buen trabajo, tener salud y ver la nieve”, finalizó.