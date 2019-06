Cómo protegerse si se encuentra en medio de una redada del ICE

WASHINGTON DC.- El presidente Donald Trump anunció que el U.S. Immigration and Customs Enforcement (USCIS) comenzará la próxima semana a deportar a millones de inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos de forma indocumentada.

Ante tal amenaza, la Unión de Libertades Civiles de los Estados Unidos (ACLU) y otras organizaciones en defensas de los inmigrantes publicaron varios consejos para que los inmigrantes sepan qué hacer cuando tienen de frente a los oficiales del ICE.

De acuerdo con la ACLU, aunque cada caso es único, hay aspectos generales que los inmigrantes pueden cumplir.

“Si eres indocumentado, lo primordial es prepararte para cualquier eventualidad, comenzando con tener un número telefónico a la mano de un abogado o la persona que podría ayudarte en caso de que seas detenido por los agentes del ICE”, indicó la organización.

De acuerdo con la ACLU, cualquier persona que vive en los Estados Unidos tiene derechos, incluidos los indocumentados.

La organización enfatizó que si el inmigrante no le dice a los agentes de inmigración de que país es originario, es imposible que lo deporten, ya que las autoridades no sabrán a que país mandarlo de vuelta.

La ACLU agregó que el inmigrante debe mantenerse callado y no brindar ningún tipo de información a los agentes de inmigración.

Asimismo, si el inmigrante está atrapado en una redada o está en su casa y llegan los agentes, es vital cerrar la boca y no mostrar ninguna identidad.

Otra recomendación importante que brindó la organización es que si los agentes de inmigración llegan a su casa y están tocando su puerta, el inmigrante no está obligado a abrirles.

Por lo general, el Departamento de Inmigración necesita una orden de cateo (registro) o una orden de arresto con su nombre y dirección escritos en la parte de arriba del papel para tener el derecho de entrar a su casa.

La clave si se está atrapado en una redada es mantenerse en no abrir la puerta de su casa, mantenerse en silencio, no mostrar ningún documento y no correr.

CONSEJOS

Si los agentes del ICE lo detienen, no conteste a ninguna pregunta, sobre todo no revele dónde nació, ni el origen de su país. Tampoco conteste cómo entró a los Estados Unidos. En otras palabras, permanezca mudo.

No tiene que decir nada sobre donde nació, ni cuándo o como entró al Estado donde está residiendo, ni sobre su estatus legal. No olvide que cualquier cosa que usted diga, puede ser usada en su contra.

No muestre ningún documento, a menos que sea una carta de un abogado, pero sobre todo, no muestre documentos falsos y nunca mienta a un oficial de Inmigración, ya que esto puede considerarse un crimen.

Si está detenido o arrestado, pida hablar con un abogado antes de contestar alguna pregunta.

No firme nada, particularmente una orden de “salida voluntaria” sin antes hablar con un abogado.

Si los agentes de inmigración están en la puerta de su casa pidiendo que los dejen entrar, exija primero una orden de cateo u orden de registro firmada por un juez, con su nombre o dirección de la casa. Si el oficial no se la muestra, usted no está obligado a abrirle la puerta.

No permita que el oficial entre a su casa. Si le invita a entrar, perdería muchos de sus derechos y ellos van a seguir buscando documentos que indiquen de que país es usted y así tendrán la información necesaria para deportarlo.

Si los agentes llegan a su lugar de trabajo, no debe correr. Es mejor conservar la calma y mantenerse en silencio y no diga de qué país es.

Si es arrestado el inmigrante tiene derecho a comunicarse con el consulado de su país, pero hacerlo con cuidado, ya que si se dan cuenta, sabrán de dónde es usted y podrían deportarlo con más facilidad.

Si está legalmente en los Estados Unidos usted debe siempre mantener sus documentos migratorios en todo momento, como su tarjeta de seguro social, su permiso de trabajo, entre otros para presentarlos a las autoridades correspondientes. Haga una copia de estos documentos para un miembro de familia o amigo para que se los guarden en caso de que sea necesario.

Si está detenido, guarde cuidadosamente todos los documentos que los oficiales de ICE le proporcionen, especialmente el Notice to Appear, el documento que tiene los cargos contra usted.

Si tiene una orden previa de deportación, no verá un juez y se le puede deportar inmediatamente. Pida un Notice of Reinstatement of Deportation Order (Aviso de restablecimiento de orden de deportación).

Prepárese antes de una redada. Hable con un abogado experto en inmigración para entender mejor sus opciones legales. Elija a alguien que se haga cargo de sus hijos, propiedad entre otros, en caso de ser detenido.

La ACLU sugirió observar un video informativo sobre los derechos de los inmigrantes buscando: “Conozca Sus Derechos CHIRLA.wmv”.